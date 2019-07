Roy Daza sobre Alta Comisionada de la ONU: "Nosotros rechazamos la mentira, no el informe"

Roy Daza. Credito: Archivo

25 julio 2019 - El integrante de la comisión de asuntos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Roy Daza, señaló con relación al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no se equivocó en invitar a la funcionaria al país y alegó que "rechazamos la mentira, no el informe".



Apuntó que el texto presentado por Michelle Bachelet debe ser corregido porque a su juicio, "no es equilibrado, a pesar de consultar a todas las partes. Solo refleja lo que sale en los medios de comunicación internacionales y se omite casos como las víctimas de las guarimbas o el bloqueo económico que limitan los movimientos financieros de la República".



"Reincorporación de Venezuela en el TIAR no tiene efecto"



Sobre la reincorporación de Venezuela al Tratado Internacional de Asistencia Reciproca (TIAR), aseveró que "Los actos realizados por la Asamblea Nacional son nulos por estar en desacato" y argumentó que "este tipo decisiones tienen que ser consultadas con el Presidente de la República para ser aprobada, de lo contrario, la medida no tiene efecto".



Para el integrante de la comisión de asuntos internacionales del PSUV, "si el pueblo eligió a Nicolás Maduro como jefe del Estado, al final es el Presidente quien dirige la política exterior del país".

