(VIDEO) Hija de Baduel dijo que le permitieron ver a su padre a través de un vidrio con un teléfono

22-07-19.-La hija del general Raúl Isaías Baduel, Margareth Baduel, informó a través de un video publicado en su cuenta en la red Instagram, que este domingo 21 de julio, en Fuerte Tiuna, le permitieron ver a su padre.“Fue en una sala de entrevistas por medio de un vidrio y un teléfono. Está siendo sometido a un aislamiento total y permanece en un espacio reducido que no le permiten tener la Biblia”, comentó.Afirmó que “hasta los momentos no está establecido un régimen de visitas, y no sabemos si lo de ayer fue una fe de vida“.