Escándalo "Ricky Leaks": Boricuas comienzan a reunirse en nueva jornada de protestas para pedir la renuncia de Roselló

Las masivas protestas para pedir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, continúan este lunes por décimo día consecutivo luego de que se hayan filtrado conversaciones privadas entre el dirigente y sus colaboradores que contenían mensajes misógenos, homófobos y hasta bromas de mal gusto por los muertos del huracán María, que dejó un saldo de casi 3.000 fallecidos en la isla.

Como sucedió en las jornadas previas, San Juan, la capital, es el epicentro de las movilizaciones que se desarrollan desde la mañana.

Así, la reacción popular persiste ya que el político no pretende abandonar el puesto, aunque este domingo anunció que no buscará la reelección y también dejará el liderazgo de su fuerza partidaria, el Partido Nuevo Progresista. "Soy consciente de la insatisfacción y el malestar, los escucho. He cometido errores, y me he disculpado", afirmó en declaraciones públicas.