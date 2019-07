(VIDEO) Bad Bunny hace una pausa en su carrera: "No tengo corazón ni mente para hacer música, me voy pa' Puerto Rico"

Benito Martínez, cantante boricua, conocido en el ambiente musical como Bad Bunny manifestó este fin de semana su retiro momentáneo de la música.

El intérprete de música urbana publicó un post a través de Instagram en el que da a conocer su posición sobre los graves incidentes que están ocurriendo en su país natal Puerto Rico.

El Conejo Malo, artista de gran popularidad entre la fanaticada juvenil en el mundo, explicó en las redes que no tiene mente ni corazón para continuar debido a la situación que atraviesa la Isla, y por esas razones hace una pausa dentro de su carrera. Luego de terminar su gira por España, regresará a seguir luchando, por lo tanto cancelará todos sus compromisos por la causa puertoriqueña.

En su mensaje, añadió, Bad Bunny: " Voy pa' Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, hay que seguir manifestandose, no podemos darle la espalda al pueblo, no podemos darle la espalda a nuestra patria, a nuestra isla, vamos a seguir, no nos vamos a dejar, puñeta, no nos vamos a dejar puñeta".

Mas abajo, en un texto señala: "Espero que me entiendan, ¡No es momento de sacar ni promocionar música, ni estar subiendo fotos en cambote! No puedo, mi gente me necesita y yo los necesito a ellos...¡No se dejen manipular! El sistema ha sido diseñado para tenernos a su favor y aprovecharse de nosotros, de dividirnos como pueblo y no podemos seguir cayendo en su maldito juego, el pueblo es la única víctima aquí. ¡O estás con el gobierno corrupto o abusador o estás con el pueblo! ¡No hay entremedios!¡No vamos a descansar! ¡No nos vamos a quitar! ¡No podemos olvidar! ¡Esto no es de ahora, es de décadas!" indicó el artista en relación a las protestas que a diario exigen la renuncia de Ricardo Roselló a quien acusan de casos de corrupción y de la filtración de mensajes homofóbicos y peyorativos hacia los LGBT y de grupos vulnerables de la sociedad puertoriqueña.