Pacientes denuncian en la ONU que bloqueo financiero de EEUU contra Venezuela afecta pago de sus tratamientos

19 de julio de 2019.-



(Ginebra, 10/07/19) Durante el 41 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, familiares de pacientes con enfermedades crónicas denunciaron las afectaciones que está generando el bloqueo financiero y económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela.



Esta denuncia fue presentada por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FUNDALATIN), la cual realizó una conferencia a las delegaciones de los Estados miembros del Consejo, así como a organizaciones de derechos humanos, para mostrar los rostros de las víctimas que están en riesgo luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impusiera un bloqueo económico y financiero contra PDVSA y Citgo.



PDVSA través de Citgo desarrollaba un programa de asistencia médica que beneficiaba a pacientes con cáncer u otras enfermedades crónicas, con el propósito de que pudieran recibir trasplantes de médula ósea o hepáticos, pero luego del bloqueo ejecutado contra ambas empresas dicho programa se ha visto interrumpido, ya que no ha sido posible seguir cancelando los recursos porque los bancos se niegan a ejecutar las transacciones financieras por temor a ser sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Los pacientes que requerían trasplantes médicos eran enviados a Argentina, España, Estados Unidos, Italia, entre otros países, para garantizarles exámenes y tratamientos especializados bajo las más estrictas condiciones, lo cual era cancelado de forma gratuita por el Estado venezolano.



"Nosotros estamos viviendo en carne propia las sanciones económicas que se están imponiendo a Venezuela y estamos sumamente preocupados porque esta situación se nos agrava. Tenemos muchas necesidades que no podemos cubrir, tenemos mucho miedo de que los hospitales nos cierren las puertas. Los tratamientos que cumple mi esposo son sumamente costosos, tenemos una deuda con los hospitales demasiado grande y el servicio de ambulancias ya ha sido bloqueado por no tener cómo pagar", relató Jinger Linares, esposa de Leomar González, paciente de trasplante de médula ósea que fue enviado a Italia en el año 2017.



Linares señaló que este programa de salud creado por PDVSA-Citgo está hecho para salvar vidas y exhortó a la comunidad internacional a condenar cualquier medida coercitiva ejecutada por Estados Unidos que afecte a la población venezolana, pretendiendo menoscabar su derecho a la salud y a la vida.



Por su parte, Yelibeth Albornoz, madre de Isabella Guevara, una niña de 23 meses de nacida, afirmó que su hija fue enviada a Argentina para ser sometida a un trasplante de hígado y actualmente amerita de un costoso y delicado tratamiento para que no pierda su órgano.



"Al igual que mi bebé Isabella hay cuatro niños más que están siendo afectados porque tuvieron que parar sus tratamientos debido a que el programa de Citgo se ha visto suspendido por el bloqueo y también nos afectó en el hospedaje y la manutención que nos proporcionaba el Estado venezolano", dijo la madre de la niña en la ONU.



Los pacientes que fueron enviados a Argentina, además, han tenido que vivir la penosa situación de ser desalojados de los inmuebles donde estaban provisionalmente alquilados porque sus propietarios los sacaron a la calle con sus hijos enfermos.



Douglas Guevara, padre de Isabella, también denunció que el pasado 20 de mayo, a través de FUNDALATIN, las madres de los cinco niños que se encuentran en Buenos Aires enviaron una comunicación a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual pidieron interceder en esta situación para que sus hijos pudieran salvar sus vidas, pero no recibieron ninguna respuesta.



Asimismo, Guevara afirmó que lamentablemente la exmandataria chilena tampoco hizo mención de esta situación durante la presentación de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que se llevó a cabo el pasado 5 de julio.



Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular (Conaicop) Secretariado:

Dr Alcides Martinez Secretaria General (Venezuela)

Ruben Suarez Secretaria America (Uruguay)

Geraldina Colotti Secretaria Europa (Italia)

Gustavo Pessetta Secretaria Mercosur (Argentina)

Raquel Bonzi Secretaria Parlasur (Paraguay)

Patricia Barba Secretaria Caribe (Mexico)

Alberto Ramírez Secretaria Centro America (Mexico)

Valeria Rodriguez Secretariado Asuntos islamicos y musulmanes Arg

Nino Pagliaccia Secretaria Norteamerica (Canada)

Jose Ariza SecretariadO Unasur Ec

Soledad Errandonea Secretrariado de la mujer Suiza

Micaela Sagaseta Secretaria DDHH España

Voceros:

Pedro Gallardo Chile

Percy Katary Peru

Teresa Teran Gran Bretania

Carolina Barrera Costa Rica

Evelio Luz Suiza

Hernan Durango Colombia

Jose Antonio Hernandez Republica Dominicana

Lucas Tine Brasil

Walter Cuc Guatemala

Adriána Ocampo Nicaragua

Jorge Gonzalez gr ..

Gilda Alegre Nicaragua ..

Leonel Falcón Perú Lidia

Verónica Rapetti Argentina

Fidel Suárez Uruguay -Frente Amplio

Laura Dotti Uruguay frente amplio

Laura Gatti Uruguay frente Amplio

Jorge Moreira Uruguay-Frente Amplio

Ivonne Gutiérrez Venezuela Conaicop

Jakeline Marlene Uruguay-Frente Amplio

Guillermo Bregante Uruguay- Frente Amplio

Irene Rodríguez Suiza

Ana Surra Catalunia

Cecilio Simon Panamá

Marcos Caballero. Bolivia

Thania Montoya Venezuela



Adierehen:

Guillermo Orrego Pacheco Perú

Beto Cremonte Argentina

Diego Olivera Venezuela

Hernan Camacho Colombia

Ismael Cañas Honduras

Ana Laura Martino frente amplio Uruguay

Sandra Costa Uruguay frente amplio

José Aramayo Bolivia

Fernando Mamani Argentina

Gilberto Diaz Honduras

Carlos Frías contraseña radio Venezuela

Larry Wasslen Canada

Angel Bonillo Venezuela

Lucas Rafael Brasil

Maria Graciela Pimentel argentina

Ana Clara Suárez Uruguay(Frente Amplio)

Ninoska Machado Uruguay(Frente Amplio)

Raúl Campanela Uruguay(Frente Amplio)

Manuel Aranga Colombia diario clarín

Reinaldo Escorcia Venezuela

Camilo Álvarez Uruguay (Frente Amplio)

Olga Manrique Chávez

Tania Suárez Uruguay(Frente Amplio)

Chavela Suárez Uruguay(Frente Amplio)

Federico Palacio Italia

Elsa Casco Uruguay(Frente Amplio)

Robert Olivera Uruguay(Frente Amplio)

Graciela Panizza Uruguay(Frente Amplio)

Viviana Medina Uruguay (Frente Amplio)

Hernan Durango Colombia

Carlos Escorcio EEUU

Tania Montoya Venezuela

Jaime Rosas Uruguay (Frente Amplio)

Luimila Arante Brasil

Richard Posse Uruguay(Frente Amplio)

Luis Araujo Venezuela

Cap .Alcides Molina Venezuela

Susana Guzman Uruguay(Frente Amplio)

Mirtha Gusman Uruguay(Frente Amplio)

Eloisa Raquel Guzmán Uruguay(Frente Amplio)

Susana Curvelo Medero Uruguay(Frente Amplio)

José Ricardo Baltar Ecuador

Reina Rey Guatemala

Grisel Luz EEUU

Beatriz Avraira frente amplio Uruguay

Ricardo Esteban Uruguay(Frente Amplio)

Sandra Liguera Uruguay(Frente Amplio)

Alejandra Fagundez España

Felicia Anton EEUU

Antonio Guzman Uruguay(Frente Amplio)

Anibal Cascarilla Uruguay(Frente Amplio)

Vicente Rangelli Italia

Altamiro Reinan Portugal

Walter Reyes Uruguay(Frente Amplio)

Esteban Stefanoli Uruguay(Frente Amplio)

Jorge Vidal Argentina

Diana Batista Panama

Ana Stellas Perú

Lautaro Medina Paraguay

Maria Bonilla Uruguay(Frente Amplio)

Alcides Rodríguez Nicaragua

Mario Ayala Colombia

Ramón Ramos Uruguay(Frente Amplio)

Elena Ortiz Chile

Aldo Muela Uruguay(Frente Amplio)

Carla Santesteban Brasil

Mónica González Uruguay(Frente Amplio)

Alexi Fagundez Venezuela

Radio Rebelde 96.5 en Barinas Venezuela

Joaquin Rondón Venezuela

Jorge Washington Diaz Rocha ArgosIs. Director Político. (Uruguay )

Alma Weinstein Circulo Bolivariano Luis Riel Toronto Canadá.

Cecilia Núñez Chile

Elder Núñez Brasil

Elizabeh Juarez Colectivo Programas Músicos,poetas y Locos California

Pablo Riera -Larque Colectivo Programa Músicos Poetas y Locos California

Ricard Sánchez Andrés- Miembro de la Ejecutiva de la Asociación Catalana por la paz

- Miembro de la Asamblea de Internacional de Comunistas de Cataluña.

- Miembro de la permanente del consejo de Solidaridad de la ciudad de Manresa

Ricardo Rey Uruguay-Frente Amplio

Julio Peña Uruguay-Frente Amplio

Oscar Cascarille Uruguay Frente Amplio

Raquel Rodríguez Uruguay PIT-CNT Frente Amplio

NORMAN MONJE MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS LIBRES ARGENTINA.

MARIANA NAPOLI MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS LIBRES ARGENTINA.

Brenda Neyra Hdez- México, Tlaxcala

Magdalena Barba Mexico

Laura Dotti Uruguay – Frente Amplio

Rosalva Lo Bue Antico Venezuela

Carmen Paz Venezuela

Francisco Gonzalez Venezuela

Nieves Maria Peña Blanco Venezuela

Fatima Rallo Gutierrez, Presidenta Consejo de Organizaciones Sociales y Populares del

Paraguay.

Fredy Morán V. Federación Peruana de Jóvenes

Yaneth Briceño Movimientos de Mujeres Venezuela

Felix Blanco Movimientos Sociales Venezuela

Guido Leon Presidente MOVIEDHS (Movimiento de Integración y Emancipación de Derechos

Humanos del Sur). Articulador de los Movimientos Sociales equipo politico, ExSecretario

Transitorio del F.P.C UNASUR

Ivan Ángel Venezuela

Francisco Luis Tenorio Fundador Radio Cayaurima Venezuela

Dra. Alejandrina Reyes P Rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes

UNEARTE

Luis Fidel Escalante Silvestre Puerto Rico

Louis Dussan Presidente Asociación Americana de Juristas Rama Colombia

Erick Gana Coordinador nacional del movimiento bolivariano de la patria grande MBPG

Jesus Cáceres Focep

Federico Palacio Paraguay

Rita Romero Uruguay frente amplio

Crisanto Pipodas Salta Argentina

Mónica Santa Cruz Uruguay frente Amplio

Antonio Hernández Carabobo Venezuela

Tte Edwin Licones apure Venezuela

Lina Bermudez

Angel Bonillo Venezuela

Miicomedes Porto Do Farmo Brasil

Alejandro Fuentes Venezuela

Ana Claudia Pérez frente amplio uruguay

Carlos Frías Venezuela

Carlos Moreno Rusia

Cecilia Medina Brasil

Cesar Martínez Mejico

Consuelo loaiza Colombia

Daniel Pérez eeuu

Edgar Pardo Mejico

Erik Vargas Bolivia

Manuel Diaz Honduras

Lucía García Puerto Cabello Venezuela

Godiva Graterol Venezuela

Isvemar Jiménez Venezuela

Alexander Fagundez Venezuela

Virginia King FUNDALATIN y chavismo Sur Argentina

Simon Hernández Comunicador

Manuel Arango clarín Colombia

Edgar Mendoza ddhh Colombia

Diana Batista Guevara Panamá

Manuela Sáenz miliciana Venezuela

Amauri Chamorro Ecuador

Wuhaidy Sánchez uvp Venezuela

Oscar Raul Deus Argentina

Gerardo Lezama Argentina

Miguel Paz Colombia

Omar Rojas Colombia

José Duarte Argentina

Antonia Núñez portuguesa Venezuela

Embajador Lorenzo Angiolillo *Director Internacional del MBR -200 ☆ y Del OBSERVATORIO

BOLIVARIANO DE ALERTA TEMPRANA O.B.A.T ☆*

Colectivo Chavismo Sur.Argentina.

Fundalatin.Venezuela

Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza.Venezuela.

Juan Hubieres del Movimiento Rebelde R. Dominicana

Maribel Núñez, Agenda Solidaridad R Dominicana

Virgilio Almánzar, Comite Dominicano de los Derechos Humanos

Hugo Loschacoff Argentina

Grupo Por Soberanía (GPS)-combatientes de Malvinas

Enrique Juan Box.

Sec. Gral. de la Agrupación "La Don Juan Manuel". Argentina

Piedad Corba.Defensora de Derechos Humanos .Colombia. Virginia King.Defensora de Derechos

Humanos .Argentina.

Natalia Perez. Secretaria. Caracas Venezuela.

Hindu Anderi. Periodista, coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular, Venezuela

Movimiento Popular La Dignidad - Argentina

Rafael0 Klejzer CTEP

Emmanuel Alvarez CICOP Argentina

José Antonio Gonçalves Sardinha, Biólogo, 0Venezuela

Ildegar Gil. Periodista. Venezuela.

Eileen Padrón Venezuela

Francisco Artigas, Venezuela.

Liliana Díaz.Venezuela

Gisel Estraño Venezuela

Yakelin Rodríguez.Venezuela

Movimiento0 de Integración y Emancipaciónde de Derechos humanos del Sur *(MOVIEDHS)*

Asociacion civil Victimas del Caracazo y del Terrorismo de Estado Cuartorepublicano" *(ASOVIC)*.

Dayana López Villalobos / Poeta y Periodista venezolana

Mauricio Rivas Osorio, ocupación odontólogo, Venezuela

Juan Hubieres del Movimiento Rebelde Rep. Dominicana

Maribel Núñez, Agenda Solidaridad Rep. Dominicana

Virgilio Almánzar, Comite Dominicano de los Derechos Humanos

Ali Ramón Rojas

Carmen Angulo

Jose Luis Secco

Mara Dietrich

Fran Mesa

Ara García

Tyler Diaz vza

Fátima Rallo

FARC

Jorge Drks arg

Lennys Fajardo vza

Simos Antonio Hernández rojas

Nancy Espinosa

Raiza Zurita vza

Alcides Centella Piñeiro vza

Joan Anfrunsuza

Paula Klachko – Docente UNPAZ-UNDAV / Coordinadora del cap. Argentina REDH

Atilio Borón – Docente UNDAv / CCC IEALC-UBA. REDH Cap. Argentina

Stella Calloni – Periodista REDH Cap. Argentina

Luis Wainer – Docente UNAHUR/ Coordinador AEN-CCC. REDH Cap. Argentina

Nicolás Canosa – Investigador CENACK. REDH Cap. Argentina

Matías Caciabue – Docente UNAHUR / Investigador CLAE. REDH Cap. Argentina

Paula Giménez – Investigadora CLAE. REDH Cap. Argentina

Laura Capote – ALBA Movimientos. REDH Cap. Argentina

Laura Vásquez – Cineasta y Documentalista. REDH Cap. Argentina

Mara Espasande – UNLa Centro de Investigación Manuel Ugarte. REDH Cap. Argentina

Héctor Hussein – Teatro Comunitario Pompapetriyasos. REDH Cap. Argentina

Javier Tolcachier – Centro Humanista Córdoba. REDH Cap. Argentina

Juan López – CEFMA. REDH Cap. Argentina

Javier Calderón – CELAG / CCC / Investigador IEALC-UBA. REDH Cap. Argentina

Tania Ferreira – Brasil, Voluntaria APDH. REDH Cap. Argentina

Verónica Zapata – Psicóloga y profesora teatro, activista Boliviana. REDH Cap. Argentina

Silvina Romano – AEN-CCC / Investigadora de CONICET. REDH Cap. Argentina

Ibán Díaz Parra – AEN-CCC. REDH Cap. Argentina

José Seoane – Instituto Tricontinental. REDH Cap. Argentina

Sebastián Salgado – Docente UNLP / Hispan TV. REDH Cap. Argentina

Juliana Marino – Ex embajadora argentina en Cuba. REDH Cap. Argentina

Sergio Arria – Comunicador Venezolano y Argentino. REDH Cap. Argentina

Manuel Santos Iñurrieta – Teatro CCC. REDH Cap. Argentina

Daniel Campione – Investigador FICYP /Prof. UBA y UNLP. REDH Cap. Argentina

Beatriz Rajland – Directora FICYP / ATTAC. REDH Cap. Argentina

Carlos Aznarez – Director Resumen Latinoamericano. REDH Cap. Argentina

Fernando Buen Abad – Filósofo – UNLa. REDH Cap. Argentina

Andrea Vlahusic – Abogada Mopassol. REDH Cap. Argentina

Paola Gallo – Abogada Mopassol. REDH Cap. Argentina

Cynthia García – Periodista. REDH Cap. Argentina

Edgado Esteban – Periodista. REDH Cap. Argentina

Héctor Bernardo – periodista. REDH Cap. Argentina

Juan Francisco Martínez Peria – Historiador, AEN-CCC. REDH Cap. Argentina

Miguel Mazzeo – Docente e investigador UBA-UNLA. REDH Cap. Argentina

Néstor Kohan – Filósofo UBA. REDH Cap. Argentina

Guillermo Wierzba – Economista. REDH Cap. Argentina

Paula Ferre – Cantautora. REDH Cap. Argentina

Gabo Sequeira – Cantautor. REDH Cap. Argentina

Jorge Elbaum – Sociólogo, Director Llamamiento Judío de la Argentina. REDH Cap. Argentina

Alejo Brignole – Escritor. REDH Cap. Argentina

Jorge Rachid – Médico. REDH Cap. Argentina

Gabriel Merino – Director CEFIPES. REDH Cap. Argentina

Julio Gambina – Presidente FISyP y Director IEF-CTA Autónoma. REDH Cap. Argentina

Julio Ferrer – Escritor. REDH Cap. Argentina

Héctor Hussein – Escritor. REDH Cap. Argentina

Lautaro Rivara – Sociólogo CECS - brigadista en Haití. REDH Cap. Argentina

Liliana Demirdjian – Socióloga docente UBA-UNSAM. REDH Cap. Argentina

Magalí Gómez – Periodista. UNLa. REDH Cap. Argentina

Ana Maria Ramb – Escritora. REDH Cap. Argentina

Aurelio Narvaja - Editorial Colihue. REDH Cap. Argentina

Daniel Feipeler - Lic. Informática. REDH Cap. Argentina



