RIcky Martín: "Siento una expresión en el pecho horrible, ¿y cómo me puedo liberar de esta angustia? simplemente diciendo presente"

El cantante puertorriqueño Ricky Martín encabezó junto a "Residente" René Pérez, Bad Bunny y Benicio del Toro, las protestas en la ciudad de San Juan en contra el gobernador de la Isla, Ricardo Roselló, a quien acusan de corrupción y de expresarse de forma peyorativa en contra de los mas vulnerables de la sociedad puertoriqueña, así como de las minorías LGBTT y artistas como Ricky Martín junto a sus hijos que también fueron mencionados de forma negativa en un chat que se coló a la luz pública.

Dichos improperios sirvieron de pivote para que explotara la crisis por la que ha venido atravesando Puerto Rico, como los casos de corrupción y el terrible manejo que se hizo de la situación en el caso del huracán María que dejó en estado lamentable a la Isla Boricua.

Por mas de tres días los puertoriqueños han salido a las calles a protestar en medio de la represión y de la negación de Roselló de renunciar a su gobierno. Movimientos sociales, artistas, y dirigentes políticos se han unido al clamor del pueblo para sacar del poder a Ricky Roselló.



Un día antes de la marcha, Martín se dirigió al pueblo puertorriqueño, a través de su cuentaTwitter, donde expresó sentirse "frustrado y enojado" ante esta situación: "Siento una expresión en el pecho horrible, y cómo me puedo liberar de esta angustia, simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha...vamos a dejar saber a Ricardo Roselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados, ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos mas con el cinismo de estos líderes, afortunadamente salió el chat porque se desenmascaró todo el mundo, se burlaron de nuestro cadáveres, se burlaron de la mujer, de nuestra comunidad LGBTT, se burlaron de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. ¡Basta ya, basta ya, no puede ser!

Yo creo que cuando Puerto Rico se une, hacemos las cosas unidos, salen cosas maravillosas y podemos cambiar la historia, lo hemos hecho y yo creo que esto es lo que va a pasar mañana. ¡Puerto Rico, por favor, sin miedo! Ricardo no puedes estar en el poder, mira lo que está pasando con el pueblo, ¿No te das cuenta?.

Mientras tanto Puerto Rico vamos a estar unidos, vamos a estar presente. Puerto Rico se acabó el cinismo, se acabó la poca vergüenza. Vienen cosas muy lindas para nuestra Isla. Unidos podemos todo".

Varios artistas se hicieron presente, deteniendo sus agendas y conciertos, para marchar con el pueblo.