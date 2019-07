(VIDEO) Los momentos más tensos durante la entrevista de Vladimir Villegas al fiscal Tarek Williams Saab el pasado martes

17-07-19.-El pasado martes, durante el programa vespertino de Vladimir a la 1, donde estuvo como invitado el fiscal general de la República, Tareck Williams Saab, el ambiente se tornó tenso conforme se desarrollaba la entrevista, que tuvo varios temas sobre la mesa, uno de ellos la violación de los derechos humanos que existen en Venezuela.El toma y dame durante la hora de entrevista se hizo notoria entre ambos, luego que Vladimir Villegas le realizara la pregunta sobre el capitán Acosta Arévalo y le exigia el motivo por el cual no dejaron a sus familiares darle una sepultura tradicional.Saab le expresó a Vladimir que "Yo tengo que explicar algo, y lo voy a explicar así tú no quieras. Yo vengo aquí como fiscal general de la República, usted es un periodista y yo lo respeto a usted, respeteme usted a mí (…) yo no veo que tú le haces eso a ningún entrevistado. Tú tienes una obsesión conmigo, porque tú me preguntas, me repreguntas, me vuelves a preguntar, no, no es así…¿por qué hermano?, ¿por qué tú no eres así con los otros?, ¿te da rating que yo venga?", luego que Vladimir le realizara la pregunta sobre el capitán Acosta Arévalo y le exigia el motivo por el cual no dejaron a sus familiares darle una sepultura tradicional.Luego del corte comercial, Villegas preguntó sobre la preclasificación que se le imputaron a los funcionarios detenidos por la muerte del capitán. "Ahí te equivocaste, no es una clasificación. Sí usted va a interrogar (…) al fiscal general de la República usted tiene que estudiar, no es calificar, no fue calificado (…) yo estoy conforme de que haya una acusación severa (…) ves, tú preguntas, repreguntas y no me dejas hablar (…) tú quieres criminalizar, hermano y no te lo permitiré", respondió Saab luego de las insistencias del entrevistador.