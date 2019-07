(VIDEO) René Pérez (Residente) pide la renuncia del Gobernador: "Vas a renunciar ya, y si no renuncias, te vamos a sacar"

René Pérez Joglar, ​ conocido en el ambiente de la música, por su nombre artístico "Residente", es un cantante del género urbano, compositor y productor de origen puertorriqueño. En 2004 fundó y fue vocalista de Calle 13 banda que integró con su hermana Ileana Mercedes Cabra Joglar y su hermanastro Eduardo. Su estilo ha causado polemicas, debido a sus letras provocativas, irreverentes y donde pone de manifiesto su posición abiertamente crítica de la situación social y política por la que atraviesa su país.

A raíz de unas controvertidas conversaciones del gobernador de la Isla de Puerto Rico, Ricardo Roselló en un chat que fue filtrado a la opinión pública donde de forma peyorativa hacían escarnio de representantes como la alcaldesa de Puerto Rico, de las comunidades LGBTT y de artistas como Ricky Martín causaron una ola de protestas en el pueblo puertoriqueño, siendo René Pérez uno de los más aguerridos críticos que ha salido, no solo a manifestar sino a exigir la renuncia de Ricardo Rosello a la gobernación de Puerto Rico.

René Pérez hizo saber a través de un video, en su cuenta de Instagram su posición acerca de los chats filtrados del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, en la cual rechaza los comentarios del jefe de gobierno de la Isla junto a un grupo de sus acólitos y donde hace referencias a las constantes iregularidades administrativas y abuso de poder del mandatario, por lo cual le hace un llamado para que renuncie, así como le envía un mensaje al pueblo boricua para sacarlo del poder:

"Yo me siento como un pendejo bien cabrón, no por no haberlo insultado antes al Gobernador, porque todavía no lo he insultado, pero de haber sido pasivo en cuanto, a pesar de que me manifesté, de haber sido pasivo con él, porque no quería desconectarme de la gente que lo podía seguir a él, porque para mi es importante estar conectado con todo el país, y me pasó cuando le dije 'hijo de la gran puta' al gobernador Fortuño por despedir a 30 mil empleados entre ellos a mi madre y siento que a pesar de que era algo que me nació y que estaba sacando la cara por todos estos empleados que acababan de desemplear, mucha gente no lo entendió y les molestaron, y algunos me respetaron y otros me odian todavía y por esa razón, yo dije mano, a mi no me da miedo enfrentarme a ningún gobierno, pero me molesta, no me gusta la idea de estar desconectado de la gente de Puerto Rico que está aparte de ese gobierno. Lo que está pasando en Puerto Rico no es política partidista, hay que olvidarse de los partidos políticos, hay que unirnos como pueblo y como país.

Lo que está pasando en Puerto Rico es ridículo, es histórico, es una falta de respeto al pueblo, se burlaron de la comunidad LGBTT, de toda la comunidad homosexual del país, se burlaron de Ricky Martín con sus hijos, de él de forma personal, es una falta de respeto, él, que ha traido tanto orgullo para la Isla durante tantos años; gente que no ha hecho nada por el país, burlándose de él.

Se burlaron de Carlos Gallizá que es un luchador incansable por Puerto rico, que gente como él, en los años 50 y antes de los 50 ,lucharon para que nosotros tengamos una bandera, porque antes tener una bandera de Puerto Rico era ilegal, te daban 10 años de cárcel si tenías una bandera de Puerto Rico y gente como él luchó por eso y pendejos por el chat se burlaron de él. Se burlaron de la prensa (...) se burló de los propios empleados (...) esto no es solo por el chat, esto es por todo lo que ha pasado, es demasiado grande lo que ha pasado, hubo manifestaciones de parte de los estudiantes y todo el mundo se burlaba de los 'Pelú' que se están manifestando, pues sabes qué los 'Pelú' tenían la razón cabrón, Keller es una corrupta y se está robando dinero, nos dieron la razón a todos los que manifestamos.

Ahora, es tiempo, de nosotros como pueblo unirnos, unirnos como pueblo, olvidarnos te lo juro, de partidos políticos, cabrones se los digo yo, yo amo a mi país, aunque yo no sé si ustedes lo entienden, no sé como hacerles entender que hay gente que ama a su país hasta el final, hasta el final yo doy la vida por mi país, me encanta mi país, aprendí eso por mi papá, yo si no fuera por el trabajo que tengo estaría en mi país todo el tiempo. Le digo a la gente que se unan con amor y pacificamente, pero que se unan para decirle a Ricardo Roselló que renuncie, que no queremos que sea gobernador mas nunca, que renuncie y no es que renuncie en un mes, que renuncie ahora, sino renuncia ahora lo vamos a sacar.

Sencillo, es simple, ¡Ricardo roselló, yo te digo, yo, yo te digo y le puedes decir a tu pana que dice que va a cortar cabezas, que empiece con mi cabeza, vas a renunciar ya, ahora vas a renunciar y si no renuncias, te vamos a sacar!"

Luego en un texto, "Residente" manifiesta de nuevo su posición comprometida con la situación actual de Puerto Rico, y pide a los puertoriqueños unirse para acabar con el gobierno de Roselló:

"La falta de respeto hacia nuestro país por parte de este gobierno ha sido histórica. Tenemos que darle el ejemplo a los próximos gobernantes de Puerto Rico de que si joden con nuestro pueblo, (utilizando las palabras de Alfonso Orona) nosotros les cortaremos la cabeza. Hoy nos toca despedir a este empleado público que se suponía trabajaría por el bien del país. El mensaje es simple y claro, todos los puertorriqueños que tenemos dignidad le exigimos al gobernador Ricardo Rosselló su renuncia inmediata. No lo queremos en el gobierno ni un día más.

Toda la gente que llevaba manifestándose en las calles que este mismo gobierno criticó tenía la razón. Los robos por parte del gobierno, los insultos para con la comunidad LGBTT, la burla hacia los cadáveres de nuestro pueblo, la falta de respeto hacia la prensa del país, la falta de respeto hacia luchadores incansables por Puerto Rico como Carlos Gallisá, la falta de respeto hacia sus propios empleados, la falta de respeto hacia la mujer, el maltrato para con la colectiva feminista. Podría escribir una tesis doctoral con razones bien argumentadas del porqué tiene que renunciar ahora mismo a su cargo. Este gobierno ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar".

