Rigoberta Menchú ante situación de las redadas de Trump: "Debemos ser mas enérgicos porque es una ofensa a todos los migrantes"

La activista guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, criticó este lunes las redadas masivas contra inmigrantes indocumentados anunciadas la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump.



Durante una visita al Senado mexicano para impartir la conferencia 'Las Bellas Artes de los Pueblos Originarios', Menchú llamó a la sociedad y a las instituciones a ser más enérgicos con el trato que Washington da a los migrantes centroamericanos.



"Debemos ser más enérgicos porque es una ofensa a todos los migrantes del mundo, lo que pasa aquí en América se puede replicar en otras partes del mundo y no son buenas noticias", dijo la defensora de derechos humanos.



Para Menchú, el maltrato a los migrantes implica confinar a jóvenes y madres y humillar a las personas. "Quiénes somos nosotros para pensar que el mundo nos pertenece y a los demás no les pertenece, esto es algo que tenemos que condenarlo enérgicamente", cuestionó.

Anuncio de Trump



El pasado 14 de julio, Donald Trump confirmó que su país comenzaría una redada masiva contra inmigrantes con orden de abandonar territorio estadounidense.



"Buscamos a criminales y personas que ingresaron sin un proceso, son los que vamos a sacar con la Policía de Migración: los estamos sacando a miles", aseguró el mandatario norteamericano.



Según el Departamento de Inmigración y control de Aduanas de EE.UU., dicho operativo se centraría en los cerca de 2.000 inmigrantes que tienen orden de ser deportados por no comparecer ante un tribunal y se llevaría a cabo en al menos 10 ciudades estadounidenses.



El anuncio de la Administración Trump provocó protestas en varias ciudades estadounidenses y en la Embajada de ese país en México. En un centro de detención de inmigrantes ubicado en Aurora (Colorado, EE.UU.), manifestantes retiraron la bandera estadounidense y la reemplazaron por la enseña mexicana.



Protección en consulados



Ante el anuncio, el Gobierno de México reforzó la asistencia en los 50 consulados que tiene en EE.UU. para proteger a sus connacionales.



Tras el reforzamiento de los consulados mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló este lunes que no tenían registro de personas detenidas en las redadas del fin de semana.