Venezolana pierde a su bebé mientras esperaba fuera del consulado chileno en Perú

15-07-19.-Una mujer venezolana perdió a su hijo en gestación mientras esperaba fuera del consulado chileno en Tacna (Perú) para pedir un visado que la autorizara a ingresar a Chile, según confirmó este sábado el Gobierno chileno, reseñó la agencia Efe.



El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento del bebé en gestación pero no da mayores detalles de lo ocurrido.



Sobre la colaboración que pudo haber prestado el consulado chileno en Tacna en este episodio, la legación diplomática en esa ciudad peruana cercana a la frontera con Chile precisó que “no es posible para el país brindar asistencia médica a ciudadanos de otra nacionalidad ubicados en un territorio extranjero”.



Según el relato de testigos recogido por Radio ADN, la mujer sufrió un aborto espontáneo este sábado por la madrugada debido al estrés y la tensión de la espera en las afueras del consulado.



Cientos de migrantes venezolanos hacen fila en ese lugar para obtener una visa que les permita ingresar a Chile como turistas, un polémico requisito vigente desde el mes pasado.



El llamado “visado consular de turismo“, exigido por Chile a los ciudadanos venezolanos desde el pasado 22 de junio, permite ingresar al país con fines recreacionales por un periodo máximo de 90 días y no permite realizar actividades remuneradas.



Hasta ese momento, los ciudadanos venezolanos sólo contaban con la exigencia de contar la denominada “visa de responsabilidad democrática”, en el caso de que quisieran radicarse en Chile, que se expedía por un período de tiempo de un año, prorrogable por el mismo período.



El nuevo requisito de las autoridades de Chile ha hecho que estas últimas semanas se congreguen en la frontera chilena con Perú y Bolivia cientos de venezolanos que no disponen de la documentación necesaria para entrar el país austral.



Según el comunicado de la Cancillería, la Dirección General Consular de Chile “ha redoblado sus esfuerzos para tramitar con la mayor celeridad las solicitudes de visa” de los inmigrantes que tengan la documentación necesaria y cumplan con todos los requisitos.



“Chile está comprometido en colaborar ante la crisis venezolana mediante una migración segura, ordenada y regular. Es por eso que en Tacna, entre el 22 de junio y el 12 de julio, hemos entregado 530 visas de turismo, 468 visas de responsabilidad democrática y 91 visas temporarias”, añadió la Cancillería.



Chile es el tercer principal país de acogida de venezolanos, con 288.200, quienes se han convertido en la mayor comunidad de inmigrantes del país, con el 23 % de todos los extranjeros.



La magnitud de la crisis venezolana hace que al menos 5.000 personas abandonen diariamente ese país, con lo cual se calcula que los migrantes pueden superar los 7,5 millones el año próximo, según un informe presentado a finales de junio por la Organización de Estados Americanos (OEA).