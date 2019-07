(AUDIO) Chaderton: "Hay que darle duro a Bachelet y a todos los que nos calumnian, difaman y ofenden"

14 julio 2019 - El diplomático venezolano Roy Chaderton, consideró este domingo, que el Jefe de Estado Nicolás Maduro, “la botó de jonrón” al responderle de forma correcta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michell Bachelet, sobre el informe en el que expresa una serie de mentiras contra Venezuela.



Durante un programa transmitido por Yvke Mundial, señaló, “ Maduro dijo lo que tenía que decir, para que no le quedara duda a nadie. Se reclamó a tiempo en defensa de los derechos del país”.



Seguidamente, Chaderton expresó, “yo creo que hay que darle duro a ella y a todos los que nos calumnian, difaman y ofenden. A veces hay que desnudar ante el público la condición humana de algunos personajes mediáticos”.



“Hay una expresión de clase media despectiva que Bachelet usa para descalificar. No hay nada de ella que me haya sorprendido”, manifestó.



El pueblo venezolano se movilizó este sábado para manifestar su contundente rechazo al informe sobre Venezuela presentado por Bachelet, el 4 de julio.



Miembros de organizaciones sociales, partidos políticos y pueblo en general, se hicieron presentes en la concentración en desacuerdo con el enfoque y los señalamientos presentados en el informe sobre los Derechos Humanos en el país, que calificaron de sesgado y manipulado.



