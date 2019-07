Diosdado Cabello: Nos indigna lo ocurrido con Acosta Arévalo

Diosdado Cabello Credito: Captura

13 julio 2019 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo que en el chavismo “somos absolutamente contrarios al uso de las torturas, las condenamos”.



Cabello ofreció una entrevista a la reportera de Telesur, Madeleine García, a quien le dijo que lo ocurrido a Rafael Acosta Arévalo (50), “nos indigna profundamente”. Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), policía donde fue golpeado en todo el cuerpo, situación que le causó la muerte el 28 de junio pasado, según la autopsia publicada en Últimas Noticias.



“Eso tiene sus responsables, pero que eso sea una política de Estado, no lo es, y nos indigna profundamente y los responsables tienen que pagar con la justicia”, declaró Cabello. “En la investigación resulta que golpearon a este señor, ellos manifiestan, lo que uno sabe, es que en la captura él se puso violento y lo golpearon, luego en el carro se volvió a poner violento y lo volvieron a golpear, de allí supuestamente vienen las lesiones”, explicó.



Aclaró que el presidente Maduro fue el primero en ordenar que la investigación no se detuviera con la detención de los dos funcionarios de la Dgcim, para indagar si ellos están protegiendo a alguien. “El presidente constantemente ha mostrado no solo preocupación, sino una indignación”, reveló Diosdado Cabello.

