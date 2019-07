(VIDEO) Ministro Menéndez: Informe de Bachelet omite planes sociales implementados por el Gobierno

12 julio 2019 - El vicepresidente y ministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, denunció este viernes que el informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, omite varios programas sociales implementados por el Gobierno de Nicolás Maduro.Durante una entrevista en el programa Es Noticia, transmitido por teleSUR, el funcionario destacó que la información aportada por las autoridades venezolanas no fue totalmente plasmada en el informe de Bachelet tras su visita al país en junio pasado.Menéndez cuestionó que en el documento solo que haya mencionado en cinco ocasiones el programa de alimentación Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que tiene 120 millones de beneficiarios al año, y de forma negativa.De igual forma pasa con las misiones sociales que atienden diversas problemáticas de los sectores del país, así como el programa Carnet de la Patria, el cual ayuda a garantizar que los beneficios gubernamentales lleguen a la mayoría de los venezolanos.Por otro lado, lamentó que no aparezcan en el informe de la funcionaria de ONU los logros obtenidos pese al bloqueo financiero ilegal impuesto por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), entre ellos, más de 4,6 millones de pensiones asignadas y 1.200 millones de consultas gratuitas brindadas.Igualmente, no fueron tomados en cuenta los testimonios de los familiares ni de las víctimas de los hechos de violencia conocidos como "guarimbas", registrados en 2017 por sectores de la oposición venezolana.El vicepresidente venezolano aseveró que se le explicó a la funcionaria sobre los recursos del país que han sido secuestrados por entidades bancarias en Inglaterra, Portugal y EE.UU., mismos que estaban destinados para costear alimentos, equipos médicos y programas de ayuda, y que no pueden usar por la agresión imperial.Asimismo, recalcó que le pidieron a Bachelet abogar por la liberación de los recursos de Venezuela que continúan depositados en entidades bancarias del exterior, los cuales pueden contribuir en las medidas implementadas por el Gobierno para combatir las consecuencias del bloqueo al minizar su efecto en la población.Omisión de las sancionesMenéndez criticó que no se mencionen las consecuencias generadas por las sanciones unilaterales de la Administración de Donald Trump, así como los ataques al modelo político y económico de Venezuela.El vicepresidente afirmó que tampoco se nombran todas las acciones ejecutadas por el Gobierno Bolivariano para enfrentar el bloqueo de EE.UU. y garantizar el derecho de la población a tener una mejor calidad de vida, pese a las arremetidas imperiales.El ministro rechazó que el informe niegue que la situación del país se deba al bloqueo y sanciones impuestas por EE.UU., ya que insinúa que es por "mala gestión"."Cuando ellos hacen su análisis determinan que, antes de noviembre de 2017, ya había una situación económica en Venezuela, que las sanciones no la originaron", manifestó."Cumplimos con demostrar y aprovechamos la oportunidad para denunciar la situación de la que es víctima nuestro país", enfatizó.El ministro rechazó que el informe niegue que la situación del país se deba al bloqueo y sanciones impuestas por EE.UU., ya que insinúa que es por "mala gestión"."Cuando ellos hacen su análisis determinan que, antes de noviembre de 2017, ya había una situación económica en Venezuela, que las sanciones no la originaron", manifestó.