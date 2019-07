Embajador Samuel Moncada: Quieren usar los derechos humanos como arma para agredir a Venezuela

El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada Credito: AP

12 julio 2019 - El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó hoy que se quiere usar el tema de los derechos humanos como un arma para agredir a su país y justificar una posible intervención.



Ante una pregunta de Prensa Latina, el embajador ofreció detalles sobre los documentos presentadas en Ginebra en rechazo al informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien hace poco visitó ese territorio suramericano.



La Comisión de la Verdad -creada en mi país- investigó y detectó violaciones de los derechos humanos, y por ese hecho, se compensó a las víctimas, recordó.



Pero el informe de Bachelet señala que esas víctimas fueron sobornadas para que se callaran, y de esta forma pretende convertir en un crimen lo que fue un acto clarísimo de justicia, denunció.



Además, añadió, el reporte arremete contra la asistencia alimentaria proporcionada por el Gobierno, que alcanza a seis millones de familias y representa un alivio para ellas, una forma de evitar esa hambruna que quiere provocar Estados Unidos con sus sanciones.



Sin embargo, observó, la alta comisionada define esa asistencia como manipulación política de los alimentos.



Por otra parte, el informe ignora casos concretos y documentados de violaciones cometidas por personas que usaron la violencia contra ciudadanos pacíficos, indicó Moncada.



El embajador también se refirió a campañas mediáticas como las realizadas por The New York Times, que tergiversa cifras y casos.



Parte del equipo de Bachelet está en Venezuela y seguiremos trabajando con ellos, vamos a estudiar los datos, pero no podemos permitir que se empleen los derechos humanos como justificación para un Golpe de Estado, como ocurrió hoy en la Organización de Estados Americanos (OEA), enfatizó Moncada.



El secretario de la OEA, Luis Almagro y el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, pidieron este viernes mayor presión y agresión contra Venezuela, señaló



De tal forma, advirtió el embajador, quieren frenar los intentos de diálogo político que se desarrollan en Noruega y en Barbados, y buscan justificaciones para una posible intervención.



De hecho, alertó Moncada, pretenden usar el mismo guión empleado con Siria y convocan a una conferencia internacional en Perú, para presionar y que se les permita una agresión militar contra Venezuela.



Abrams se refirió a la votación que proyectan realizar en el debate de alto nivel de la Asamblea General de ONU, en septiembre próximo, con el objetivo de retirar las credenciales a los diplomáticos venezolanos.



Ya veremos en septiembre quién gana esas elecciones, pues de los 193 Estados miembros de la ONU, solo 55 apoyan al autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien no tiene control de nada en mi país, recalcó.



Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia están decididos a llevar a Venezuela a la guerra, aseveró el embajador venezolano en conferencia de prensa.



Ambos impulsan diferentes acciones de desestabilización, dijo, y así lo hicieron en el pasado, bajo el pretexto de una supuesta ayuda humanitaria, mientras apoyaban un intento de golpe de Estado.