Rohaní: "EEUU el único país que ha usado armas atómicas ahora asesora a otros"

El presidente de Iran condena que EE.UU. convoque una reunión sobre el acuerdo nuclear que el propio Donald Trump abandonó. Credito: Agencias

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, ha valorado como "una historia divertida" el hecho de que Estados Unidos haya convocado una reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para discutir el compromiso de Teherán con el acuerdo nuclear de 2015 debido a que fue el propio presidente norteamericano, Donald Trump, quien decidió que su país se retirara de ese pacto.



Este mandatario iraní también ha hecho hincapié en que EE.UU. "se considera justo" y "asesora a otros" cuando es el único país del mundo que "ha utilizado armas atómicas, según ha declarado durante una sesión de su Gabinete que ha tenido lugar este 10 de julio.



"EE.UU. ha violado todo el acuerdo"



Rohaní ha denunciado "la hipocresía" de Washington al retirarse "sin ningún motivo" del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) mientras "expresa su preocupación por el hecho de que Irán frene algunos de sus compromisos", cuando es EE.UU. el que "ha violado todo el acuerdo" porque estima que es "un trato muy malo".



Este dirigente no entiende que los norteamericanos "no proporcionen ninguna razón" para oponerse a que Irán enriquezca uranio cuando EE.UU. también lo hace y se limitan a valorar que las intenciones iraníes "son malas" sin explicar "por qué", cuando Teherán hace todo lo posible para salvar el trato porque sabe "que es importante para la región y el mundo".



Así, Hasán Rohaní ha definido el discurso de EE.UU. sobre la negociación como "engañoso e incorrecto" y ha destacado que si cree que la negociación es "la forma de resolver los problemas", tendrá que "levantar las sanciones y volver a sus compromisos".



Londres "inicia la inseguridad en los mares"



Finalmente, el presidente de Irán ha denunciado que Reino Unido detuvo "injustamente" un petrolero iraní en la costa de Gibraltar la semana pasada.



Por este motivo, Rohaní ha subrayado que Londres es "el iniciador de la inseguridad en los mares" y ha advertido que "entenderá las repercusiones" de ese acto "más adelante".



El 8 de mayo de 2018, Trump anunció la salida de EE.UU. del JCPOA con el argumento de que no ha impedido "el enriqueciendo de uranio" por parte de Irán, al que acusó de violar los términos del pacto y de buscar de forma activa hacerse con armamento nuclear.



Los demás firmantes del acuerdo —Reino Unido, China, Francia, Rusia y Alemania, así como Irán— condenaron esa medida y se han mantenido fieles a lo estipulado. No obstante, Teherán asegura que los firmantes europeos del acuerdo no han hecho lo suficiente para salvarlo.



El vocero de la agencia nuclear iraní, Behrouz Kamalvandi, anunció el pasado 8 de julio que la República Islámica sobrepasó el límite de enriquecimiento de uranio del 3,67 % establecido en el acuerdo nuclear de 2015 y hasta superó el 4,5 %.