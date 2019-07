Cabello cuestionó la moral de Bachelet tras presentar su informe: Es un instrumento de EEUU

“Yo digo que ella no hizo ese informe, porque no corresponde con las declaraciones que ella hizo aquí en Venezuela”.

8 julio 2019 - El presidente del Psuv, Diosdado Cabello puso en tela de juicio la moral de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para juzgar a Venezuela en esa materia.



En su discurso, Cabello señaló que la exmandataria chilena se ha convertido en instrumento del gobierno de Estados Unidos para continuar presionando a la República Bolivariana.



En este marco, hizo referencia a la reunión que sostuvo con la funcionaria de la ONU en su reciente visita a Venezuela.



“No preguntó casi, ella hablaba de un esfuerzo que hacía por una Constituyente en Chile, un acto de suprema hipocresía política porque ella hizo una solicitud de Constituyente dos días antes de entregar la presidencia después de gobernar el segundo período de cuatro años con la Constitución de Pinochet. Deja mucho que decir cómo ella pueda luchar contra la violación de los derechos humanos si gobernó con la Constitución de un violador de los DDHH como lo fue Pinochet”, acotó.



Cabello aludió también la represión de la que son objeto los estudiantes chilenos que reclaman sus derechos, en un sistema educativo privado y “extremadamente costoso”.



En este sentido, el líder revolucionario aseguró que la Sra Bachelet no hizo el informe que presentó ante la ONU.



“Yo digo que ella no hizo ese informe, porque no corresponde con las declaraciones que ella hizo aquí en Venezuela” dijo Cabello.