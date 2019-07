(VIDEO) Pablo Sepúlveda rechazó informe de Michelle Bachelet por parcializado

8 julio 2019 - El nieto del fallecido presidente chileno Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende, rechazó el informe de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela por ser “muy parcializado, deshonesto, cobarde y peligroso. Usa una narrativa con mucha información falsa o fake news, es obviamente parcializada porque toma la voz de solo un sector“.Así lo expresó el también presidente de la Fundación Internacional Dr. Salvador Allende, a través de su cuenta en YouTube, donde repudió el informe por tener como principales fuentes a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “supuestamente de Derechos Humanos, pero que actúan como operadores políticos de la Derecha, las cuales son financiadas por fondos públicos y privados de Estados Unidos“.Asimismo, refutó los recursos de información utilizados en relación a las víctimas de las guarimbas de 2014 y 2017 donde “más de 100 casos documentados le fueron entregados y usted omitió todos los datos“.Del mismo modo expresó no estar de acuerdo con las medidas unilaterales y coercitivas contra Venezuela, las cuales fueron consideradas por la funcionaria como «medidas selectivas contra funcionarios del Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro”.“Bachelet omitió hablar del intento de golpe de estado del 30 de abril y además, pide que se liberen los presos políticos que estuvieron en esa intentona“, Resaltó Sepúlveda Allende.Dijo estar seguro que el documento no fue redactado por la Alta Comisionada, ni por el equipo con el cual visitó Venezuela, “lo dice Alfred de Zayas -abogado estadounidense experto en el campo de Derechos Humanos- y también lo dijo Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos”.Resaltó que el documento mostrado, en ningún momento denuncia el bloqueo económico, financiero y criminal contra Venezuela, mientras que “son miles de millones de dólares que se están perdiendo por las medidas unilaterales estadounidenses”.El luchador social advirtió que el informe de la ONU está diseñado para seguir profundizando la campaña mediática para criminalizar al Gobierno Venezolano con la finalidad de buscar una vía para una intervención militar y para reforzar una mayor escalada de agresiones y asedio hacia Venezuela en los ámbitos diplomático, político, mediático y económico.