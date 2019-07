Abogado y allegados del capitán Arévalo Acosta denuncian que aún no han entregado su cuerpo en la morgue

08-07-19.-El abogado Alonso Medina Roa denunció este viernes a través de su cuenta en Twitter que a 7 días del asesinato del capitán Rafael Acosta aún su cuerpo no ha sido entregado.“Aún no han entregado en cuerpo del CC Rafael Acosta Arévalo, el cual permanece en la Morgue de Bello Monte; hoy le hemos pedido a la Iglesia Católica, que interceda antes las autoridades, para que entreguen el cuerpo y darle Santa sepultura”, denunció.Por otro lado, familiares y allegados al militar no se explican la tardanza en la entrega del cadáver si la experticia forense fue practicada el mismo día.De acuerdo con información extraoficial, el cuerpo solo será entregado con la autorización del Ministerio Público. El expediente relacionado con la muerte del militar está en manos de la Fiscalía 54.Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio. Ese día, cuando la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, partió de Venezuela, también fueron aprehendidos otros tres militares de la Aviación y los comisarios jubilados de la antigua PTJ, Miguel Ibarreto y José Valladares. Estos dos últimos quedaron en libertad.