FENADDEH denuncia carácter «amañado y sesgado» del informe de Michelle Bachelet

4 julio 2019 - A través de un comunicado, la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela (Fenaddeh) denuncia el carácter «amañado y sesgado» del informe publicado este 4 de julio por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, y señala que el mismo puede ser usado como justificativo para una «intervención militar por razones humanitarias» mediante Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.



El texto, firmado por Ignacio Ramirez Romero, señala lo siguiente:



La Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela (Fenaddeh) llama al Pueblo y a los Revolucionarios a estar ALERTA por la inminente amenaza de una «Intervención Militar por razones Humanitarias» mediante Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, precedida por el amañado y sesgado informe proveniente de la Sra. Bachelett de ACNUDH.



La matriz de violación agravada a los derechos humanos que se montó esta semana contra el Gobierno a propósito de la muerte del ex Capitán de Corbeta Acosta Arévalo, mientras permanecía detenido en el Dgcim, miembro de una peligrosa red de terroristas que se disponían ejecutar un magnicidio contra Nicolas Maduro y desatar una ola de atentados para derrocar su Gobierno ha escalado vertiginosamente en el plano internacional, desatando condenas desmedidas, inauditas y despreciables de quienes no esconden sus propósitos de urdir una intervención militar extranjera contra nuestro país y acabar con la institucionalidad Democrática del Estado.



La virulencia de esta nueva y reforzada campaña de desprestigio y graves acusaciones contra el Estado Venezolano reafirman el mismo guión de mentiras falaces o fake news instrumentadas desde el 2015, no solo porque no responden a la verdad ni a la realidad que juzgan ni muestran mínima objetividad y mucho menos imparcialidad como ocurre con el súbito, sesgado y deliberado informe de 18 páginas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, con unas conclusiones que nos coloca prácticamente como el peor país del planeta en cuanto a incumplimiento de los Estándares que deben regir en protección de los DDHH y con la peor crisis humanitaria.



Este hecho, que en sí mismo es muy grave porque no solo reedita la postura parcializada tendenciosa de su Predecesor, el Príncipe Jordano Zeid Bin Raad Al Husesein y quien fue antes embajador de Jordania en los Estados Unidos y no por casualidad se formo en Cambridge en el Reino Unido y en la Universidad Johns Hopkins de los EEUU.



Sino porque ese organismo (ACNUDH) dejó de cumplir las importantes funciones para lo cual fue creado para terminar convertido en un instrumento para encubrir las verdaderas violaciones de derechos humanos y juzgar a aquellos gobiernos y Mandatarios que no le son proclives a los designios de las grandes Corporaciones Capitalistas.



La Sra Bachelett se aparta de los principios y reglamentos que norman el funcionamiento de su alta investidura y termina haciendo coro con las posturas mas retrógradas e injerencistas que desde el Departamento de Estado de los EEUU se han venido posicionando para derrocar por la vía que sea al Presidente Maduro y desmantelar al Estado Nación Venezolano bajo la acusación de ser un Estado Fallido y vivir una crisis humanitaria sin precedente.



Este informe de la ACNUDH no nos extraña ni nos resulta sorpresivo porque ya habíamos encontrado en ella y en su equipo de evaluación que la antecedió a su visita oficial a Venezuela posturas sesgadas y parcializadas de anticipar condenas y juicios de valor sin siquiera examinar los hechos y sus contextos a investigar.



Siguió una ruta demarcada por quienes financian y controlan las Naciones Unidas desde el Pentágono con lo cual salta el verdadero fin y objetivo de esa triste e infeliz parodia en la que han convertido a las Naciones Unidas y la ACNUDH.



Toda esta agria y bien dirigida campaña mediática responde a uno de tantos planes ejecutados y experimentados dentro de la multimodal guerra no convencional o de cuarta generación en nuestro País, y la infausta e inaceptable muerte del ex oficial de la armada involucrado en un gran complot terrorista frustrado oportunamente; muestra la desesperación fascista de apelar a una salida no democrática para lo cual se pretende este próximo 5 de Julio por su alto símbolismo como hito de nuestra Independencia Nacional erigirse ellos en seudos patriotas para supuestamente liberarnos de la atrocidad de un gobernante autoritario, asesino y corrupto como vienen posicionado en la opinión pública a Nicolás Maduro.



Para ello, deben estar montando con el apoyo de mercenarios extranjeros, paramilitares colombianos y desertores de nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas un nuevo escenario de rebelión cívico militar para «simular» un conato de guerra civil y justificar una intervención militar armada cuyo plan vienen sofisticando desde el Pentágono para ser ejecutado por un Comando de interfuerzas militares de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Ecuador bajo las órdenes del Comando Sur de los EEUU y la OTAN.



En ese plano político militar de agresión y fuerza por parte de nuestros enemigos jurados no nos queda otra alternativa que prepararnos para combatirlos en el plano y escenario que sea necesario e impedir bajo ningún pretexto ni razón que Venezuela deje de ser libre, independiente y soberana como nos la legaron Simón Bolívar y nuestros Próceres Libertarios después de mas 13 años de frenética lucha cuerpo a cuerpo contra el Imperio mas grande del Siglo XIX el Imperio Español.



Ignacio Ramirez Romero



Presidente de Fenaddeh