Red venezolana de DDHH lamentó discriminación en el informe de Bachelet

4 julio 2019 - La organización no gubernamental (ONG) Red Venezolana de Derechos Humanos (DDHH) lamentó este jueves que en el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, no se evaluara la información suministrada por la organización.



"Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables. Estas informaciones fueron suministradas por nuestras organizaciones mediante correo, directamente a su equipo técnico presente durante su visita del 11 al 22 de marzo de 2019 y, muy especialmente, de forma personal a usted durante la breve reunión que sostuvimos el 21 de junio de 2019 en Caracas", refiere la misiva, publicada en la página web del Ministerio para Relaciones Exteriores.



En este sentido, la organización no gubernamental denunció que en el informe, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU obviara las pruebas presentadas en referencia al intento de golpe de Estado ejecutado en Venezuela el pasado 30 de abril, perpetrado por sectores de la derecha venezolana con respaldo de países como Colombia, Chile y Estados Unidos, lo que es considerado como un atentado a los derechos humanos.



"No existe motivo alguno que justifique que un hecho de tal gravedad haya sido excluido de su Informe Escrito, más aún cuando paradójicamente exige la libertad de los responsables de esa gravísima violación de los derechos humanos que se encuentran en este momento procesados penalmente y detenidos. Resulta contrario a su mandato abogar por la impunidad de estos graves sucesos. Por este motivo, exigimos que rectifique y contribuya a lograr Justicia en este caso", agrega la ONG en la misiva.



De igual forma, rechazaron que en el informe – que responde al nombre A/HRC/41/18 – se omitiera el impacto generado por el bloqueo económico implementado por el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) en los niveles de vida del pueblo venezolano, que comenzó en diciembre de 2014, en vez de 2017 como lo establece el documento de la Alta Comisionada de la ONU.



"Lamentamos que se continúe incurriendo en el error de afirmar que el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela comenzó en el año 2017, cuando es público que comenzó el 18 de diciembre de 2014 con la aprobación en el Congreso de EE.UU. de la Ley 113-278 sobre la 'Defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela', que establece prohibiciones, restricciones y sanciones para las transacciones con el Estado venezolano, especialmente contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela", advierte la Red Venezolana de DDHH.



Esta ley "empezó a aplicarse inmediatamente y generó por sí misma afectaciones a la economía venezolana, incluyendo la estimación de los riesgos-país y otras medidas de aplicación impuestas por empresas privadas y organismos públicos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América", agrega el comunicado.



En este sentido, la organización instó a la Oficina de la Alta Comisionada de los DDHH a unirse al rechazo del bloqueo económico y financiero contra Venezuela, que ha generado pérdidas millonarias y la imposibilidad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades del pueblo venezolano.



"Exigimos que se una a la denuncia, rechazo y condena el bloque económico contra Venezuela y, que levante su voz, para exigir a los Estados que de forma inmoral, injusta, ilegal y criminal han impuesto intencionalmente sufrimiento al pueblo venezolano, a través de 47 medidas coercitivas unilaterales, la mayoría de ellas afectando al derecho al desarrollo y a la libre determinación", refiere el documento.



Más temprano, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó un total de 70 observaciones sobre el informe presentado por Bachelet, en el que se presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en la nación.

A continuación texto integro de la carta enviada a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por parte de la Red Venezolana de Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales que la integran.

Caracas, 5 de julio de 2019.

Reciba cordiales saludos. Nos dirigimos a Usted en ocasión a su Informe Escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, presentado en la 41a sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 5 de julio de 2019.

En primer lugar, desde la Red Venezolana de Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales que la conformamos deseamos expresarle que lamentamos profundamente que nuevamente hayamos sido excluidas, invisibilizadas y discriminadas en su Informe Escrito. Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables. Estas informaciones fueron suministradas por nuestras organizaciones mediante correo, directamente a su equipo técnico presente durante su visita del 11 al 22 de marzo de 2019 y, muy especialmente, de forma personal a Usted durante la breve reunión que sostuvimos el 21 de junio de 2019 en Caracas.

Sin embargo, después de estudiar su Informe Escrito constatamos que se realizó una selección discrecional, privilegiada y parcializada de la información suministrada por organizaciones de derechos humanos que se han caracterizado en nuestro país por encontrarse aliadas a partidos políticos, parcializadas en el espectro político nacional y cuyas actividades son manifiestamente subordinadas a intereses ajenos a los derechos humanos. Muchas de esas organizaciones, debe señalarse, integradas por activistas, lideres y representantes de partidos políticos opuestas al gobierno del Presidente Nicolás Maduro. De hecho, mientras dichas organizaciones fueron citadas __ en su informe, no encontramos ni una cita a alguna de nuestras organizaciones o sus informes.

Por estos motivos, le hacemos un llamado a ampliar y democratizar sus fuentes de información acerca de la situación venezolana y, sobre todo, a abstenerse de discriminar a nuestras organizaciones en sus actividades, las cuales en un ambiente altamente polarizado han tratado de cumplir su mandato a favor de los derechos humanos desde una perspectiva independiente, frente a los dos sectores en pugna en Venezuela.

En segundo lugar, desde la Red Venezolana de Derechos Humanos deseamos elevar nuestra denuncia porque su Informe Escrito ha obviado cualquier referencia al golpe de Estado ejecutado en nuestro país el pasado 30 de abril de 2019. Se trato de un suceso que constituye un atentado a la democracia venezolana y a los derechos humanos, que por lo demás fue público, notorio y comunicacional, ampliamente difundido por los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, tanto en el ámbito nacional como internacional.

No existe motivo alguno que justifique que un hecho de tal gravedad haya sido excluido de su Informe Escrito, más aún cuando paradójicamente exige la libertad de los responsables de esa gravísima violación de los derechos humanos que se encuentran en este momento procesados penalmente y detenidos. Resulta contrario a su mandato abogar por la impunidad de estos graves sucesos. Por este motivo, exigimos que rectifique y contribuya a lograr Justicia en este caso.

En tercer lugar, desde la Red Venezolana de Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales que lamentamos que no se continúe incurriendo en el error de afirmar que el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela comenzó en el año 2017, cuando es público que comenzó el 18 de diciembre de 2014 con la aprobación en el Congreso de EE.UU. de la Ley 113-278 sobre la "Defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, que establece prohibiciones, restricciones y sanciones para las transacciones con el Estado venezolano, especialmente contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela. Ley que empezó a aplicarse inmediatamente y que generó por sí misma afectaciones a la economía venezolana, incluyendo la estimación de los riesgos-país y otras medidas de aplicación impuestas por empresas privadas y organismos públicos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

Nos preocupa que no se haya abordado en el Informe Escrito el impacto en los derechos humanos, específicamente del derecho al nivel de vida adecuado, salud y alimentación, de las 47 medidas coercitivas unilaterales y los miles de actos de facto aplicados contra Venezuela desde 2014. Desde nuestras organizaciones hemos venido registrado, investigando y denunciando las graves y masivas violaciones a los derechos humanos por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos de América, Canadá y la Unión Europea.

Como bien lo ha sostenido pacíficamente los criterios de las Naciones Unidas las medidas coercitivas unilaterales generan graves violaciones a los derechos humanos de los países víctimas de tales acciones contrarias al Derechos Internacional Público y, así como sobre la capacidad del Estado para garantizarlos. Por este motivo, resulta inexplicable que su Informe Escrito se limite a hacer una referencia genérica a las mismas, invisibilizando el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país y, sobre todo, minimizando su impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Se llega inclusive al extremo de no mencionar los Estados responsables de estas graves acciones contrarias a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde la Red Venezolana de Derechos Humanos le exigimos que se una a la denuncia, rechazo y condena el bloque económico contra Venezuela y, que levante su voz, para exigir a los Estados que de forma inmoral, injusta, ilegal y criminal han impuesto intencionalmente sufrimiento al pueblo venezolano, a través de 47 medidas coercitivas unilaterales, la mayoría de ellas afectando al derecho al desarrollo y a la libre determinación.

Para finalizar, reiteramos nuestra absoluta disposición a contribuir con su Oficina en la búsqueda de las mejores formas de lograr que la paz, la democracia y los derechos humanos prevalezcan en Venezuela, logrando el mejor y mayor entendimiento a través del diálogo social entre los sectores políticos polarizados que hacen vida en nuestro país.

Firman: