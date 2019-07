Colombia: Hijo de Jesús Santrich no descarta que a su padre lo hayan desaparecido

Noticias Uno dio a conocer la versión de un hijo de Jesús Santrich, a quien le mantuvo en reserva su nombre por razones de seguridad, quien no descartó que su padre no esté fugado sino desaparecido.

«La idea era que nos íbamos a ver aquí (Barranquilla) el día de ayer.. esa era la idea. Pero, pues al final como todo cambió con esta novedad, pues obviamente que no se pudo concretar el encuentro. No he podido tener contacto directo con él de ningún modo, pues todos estos días han sido difíciles, han sido complejos, ha sido una tormenta todo este cuento», señaló el hijo de Jesús Santrich.

Tras su partida y misterioso paradero, se conoció cuál fue el mensaje que el congresista del partido Farc dejó en su habitación, en Cesar. "Chatica, me fui a pasar la noche con mi hijo menor, pero no quiero montonera en su casa; así que cuando lleguen a Valledupar llamen a Daniel y me recogen. Estaré listo a las 08.00″, explica en la misiva de la que habló la Unidad Nacional de Protección al reportar su desaparición.

«Una posibilidad que por mi mente se ha pasado es que lo hayan desaparecido. ¿Quién? No pongamos culpables, entre otra puedes, yo en mi condición de abogado, conozco las implicaciones que tiene un señalamiento de estos, pero a muchos se les viene a la mente la posibilidad de quiénes pueden ser», agregó el hijo de Jesús Santrich.

Santrich debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio. Debe declarar dentro del proceso que se le sigue por el supuesto delito de narcotráfico que supuestamente cometió después de la firma del acuerdo de paz, de noviembre de 2016.

Santrich deberá acudir a la diligencia judicial en compañía de un abogado para explicar ante los magistrados de la Sala de Instrucción que llevan una investigación en su contra para establecer si participó o no en la conspiración para enviar cerca de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018.

Por este supuesto delito de narcotráfico, Estados Unidos pide en extradición al exlíder guerrillero, ya que insiste en que Santrich conspiró para hacer ese envío. En esta indagatoria también se le preguntará por un video en el que aparece y en el que supuestamente estaría hablando de las negociaciones de droga.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema debe resolver después de la indagatoria la situación jurídica en la que se encuentra Santrich. El pasado 11 de junio Santrich tomó posesión de su escaño como representante a la Cámara después de que el 30 de mayo recobrara la libertad tras estar 416 días preso.

El exlíder guerrillero ha dicho en varias oportunidades que tiene la voluntad de «comparecer a todos los llamados que la honorable corporación (la Corte) haga» para, según él, esclarecer las acusaciones por las que «injustamente» se le investiga.