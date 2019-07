Canciller español convoca al embajador venezolano Mario Isea para exigir investigación por la muerte de Rafael Acosta

02-07-19.-El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha convocado este martes en la sede del Ministerio al embajador de Venezuela, Mario Isea, para exigir una investigación independiente sobre la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia de las fuerzas de seguridad.



Según ha informado Exteriores, Borrell ha convocado a Isea para “transmitirle la repulsa del Gobierno de España por el trágico fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta, presuntamente debido a los malos tratos que le habrían sido infligidos mientras se encontraba bajo custodia de los cuerpos de seguridad venezolanos”.



Borrell ha trasladado al enviado venezolano la demanda del Gobierno de España de que las circunstancias de la muerte de Acosta “sean objeto de una investigación independiente, expedita y rigurosa” y de que “todos los eventuales responsables de su muerte, sin exclusión, sean sometidos a la actuación de la Justicia”.



Además, el jefe de la diplomacia española se ha mostrado interesado por el estado de salud de los otros seis uniformados –cuatro militares y otros dos miembros de las fuerzas de seguridad– que fueron detenidos el pasado 21 de junio junto a Acosta.



Borrell ha aprovechado para recordar a Isea que “aún no se ha dado respuesta adecuada” a la solicitud análoga que le formuló cuando le convocó en octubre por la muerte del concejal opositor Fernando Albán, que se precipitó por una ventana “en extrañas circunstancias” estando bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).



El embajador venezolano, por su parte, ha informado al ministro de que ya se ha detenido a dos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como presuntos responsables de la muerte de Acosta, al tiempo que se ha comprometido a suministrar “próximamente” información sobre el caso de Albán.



Finalmente, Borrell ha reiterado “la profunda preocupación del Gobierno de España por la situación de los Derechos Humanos en Venezuela” y ha reclamado “la liberación de todos los presos políticos y el respeto al debido proceso y a los derechos e integridad de todas las personas privadas de libertad”.



Relación bilateral

El ministro en funciones ya condenó el domingo “con profunda consternación” la muerte de Acosta y reclamó públicamente “una investigación independiente de las circunstancias” en que se produjo.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, reclamó también respeto a la integridad física de las personas bajo custodia y el respeto de sus derechos legales.



La convocatoria de un embajador extranjero es una medida contundente de protesta diplomática. El pasado octubre, Borrell ya convocó formalmente a Isea para reclamarle personalmente explicaciones por la muerte del opositor Fernando Albán, que murió al caer desde un décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).



Ahora Isea ha vuelto a ser convocado a pesar de que, desde el pasado febrero, España reconoce como presidente encargado del país al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro, porque no otorga legitimidad a las elecciones de mayo de 2018 en que fue reelegido.



Sin embargo, a Antonio Ecarri, el embajador enviado por el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, le ha concedido estatus de “representante personal” y no ha expulsado al embajador que designó Maduro, para no perder la interlocución con lo que consideran un “gobierno de facto” pero que tiene el control del país.