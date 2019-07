Esposa del capitán Rafael Acosta, muerto bajo custodia de la DGCIM, exige justicia y pide a la ONU hacer examen forense

01-07-19.- La esposa de un militar venezolano que murió el fin de semana bajo la custodia de la Dirección de Inteligencia Militar, DGCIM, solicitó el lunes a las autoridades venezolanas, la entrega del cuerpo del oficial para que un grupo independiente de la ONU haga un examen forense.



Waleswka Pérez, esposa del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, había denunciado el sábado que su marido sufrió torturas en la semana que estuvo detenido y un juez ordenó su traslado a un centro asistencial en el complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas cuando el uniformado llegó al juzgado en silla de ruedas, pocas horas antes de fallecer.



El fiscal general Tarek William Saab dijo el sábado, al confirmar la muerte del militar, que había iniciado una investigación por el fallecimiento, pero no dio detalles.



Sin embargo, el Ministerio de la Defensa apuntó en un comunicado que el oficial detenido “se desmayó” antes de iniciar la audiencia ante un juez militar al final del viernes.



La muerte del uniformado, de 50 años, causó la condena de distintos gobiernos de la región.



La Unión Europea pidió también el lunes una investigación independiente en torno a la muerte del capitán, sumándose a decenas de países en América que integran el Grupo de Lima, que repudiaron “las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas” contra opositores en el país sudamericano.



Ambos grupos de naciones otorgaron su respaldo a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.



“Exijo justicia”, escribió Pérez, esposa del uniformado, en Twitter. “Solicito respaldo y apoyo internacional para realizar un examen forense independiente de la ONU para determinar la causa de la muerte del padre de mis hijos”, agregó.



El cuerpo de Acosta permanecía hasta la mañana del lunes en una morgue en Caracas, según el abogado de la familia.



“No hay duda alguna que fue víctima de torturas por parte de los organismos de inteligencia durante su detención”, dijo el abogado Alonso Medina Roa, quien agregó que el oficial alarmó al juez cuando llegó al tribunal en silla de ruedas, sin ninguna capacidad motora y con muchos moretones.



Al momento de su detención el 21 de junio, el oficial corrió para intentar escaparse, según el acta policial que leyó su abogado.



El domingo en la noche dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar, DGCIM, que mantuvieron bajo custodia al capitán, habrían sido presentados ante un tribunal, acusados del homicidio de Acosta, según apuntó el abogado.



El defensor del capitán considera que al no culpar por torturas a los funcionarios que lo custodiaban se busca evitar que sus superiores tengan alguna responsabilidad en estos hechos.



El Ministerio de Información y la Fiscalía no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para confirmar las detenciones.