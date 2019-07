El asesinato de líderes sociales en Colombia llega a la Copa América por esta acción de una aficionada

1 Julio 2019 - Una aficionada de la selección colombiana de fútbol llevó una bandera a los partidos de la Copa América para reclamar por los homicidios de líderes sociales en su país, intentando visualizar el contexto violento que atraviesan muchas comunidades locales.Angie Catalina, una hincha de Bogotá, viajó hasta Brasil para apoyar a su nación en el torneo continental y mostró consigo el siguiente mensaje: '+ 600 líderes sociales asesinados en Colombia desde el 2016'. Más allá del resultado que los futbolistas obtuvieron en la cancha —el equipo dirigido por Carlos Queiroz quedó eliminado por penales contra Perú—, esa simpatizante destacó la importancia de enseñar su mensaje."Intenté que me enfocaran", le dijo la joven a El Espectador. Y añadió: "Es una plataforma donde podemos dar a conocer a Latinoamérica y el mundo lo que está pasando en Colombia".Por otro lado, opinó que el conflicto de los ataques "no es de este Gobierno", pero bajo la Administración de Iván Duque "se ha incrementado". Asimismo, acotó que "en estos momentos están que matan, matan y matan gente".Además, la chica explicó la relevancia del reclamo en medio de los partidos: "Desde el privilegio, es poder protestar de alguna manera". Sobre ello, destacó que muchos miembros de las comunidades afectadas por la violencia no tienen los medios para poder asistir a la competición y reflejar sus demandas."Algunos que vieron la bandera le tomaron foto, la mayoría se lo toma bien", contó Catalina. Por otro lado, reconoció que a veces le daba vergüenza meterse entre demasiados hinchas, por temor a que le digan que está mezclando fútbol y política.Ataques a defensores de derechos humanosLa Defensoría del Pueblo de Colombia registró 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 1 de enero del 2016 hasta el 27 de febrero del 2018. Por su parte, la ONG Indepaz destaca que desde comienzos del 2016 hasta el 20 de mayo de este año se mataron a 837 personas (702 eran líderes sociales y 135 exguerrileros de las FARC). Asimismo, la ONU contabilizó al menos 51 homicidios desde el inicio del 2019 hasta el 10 de mayo.En ese contexto violento, el país latinoamericano se estremeció en los últimos días tras darse a conocer las imágenes de un niño llorando y gritando ante el cadáver de su madre, que estaba tirado en plena calle. La mujer era María del Pilar Hurtado, una aparente líder social que fue asesinada a tiros por desconocidos en motocicleta que llegaron hasta la puerta de su hogar y la mataron frente a su pequeño de nueve años, en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.