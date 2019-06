Denuncian que el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo habría fallecido producto de presuntas torturas en el DGCIM

29-06-19.-La abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, denunció este sábado que el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el pasado el 26 de junio, habría fallecido producto de las torturas que recibió en el DGCIM.Suju, indicó que funcionarios del DGCIM “asesinaron a punta de torturas a Acosta Arévalo.Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Le pedía ponerse en pie pero no podía moverse. Juez ordenó traslado al hospitalito y falleció hoy a la 1am. Hago responsable a Nicolas Maduro, a Iván Hernández Dala y a toda su estructura represiva por el asesinato”.