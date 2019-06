Human Rights Watch denuncia “barbarie nunca antes vista” contra niños migrantes en EEUU

Menores duermen en una celda de detención en EEUU Credito: Web

26-06-19.-El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció este miércoles que los niños migrantes viven una "barbarie nunca antes vista" en Estados Unidos por la política "deliberada" del presidente Donald Trump para disuadir la inmigración de centroamericanos, reseñó la agencia Efe.



En una entrevista con Efe en Madrid, Vivanco consideró que los funcionarios estadounidenses deben ser juzgados por las condiciones de los centros de detención para los menores de edad centroamericanos y por dividir familias al separar a los niños de los brazos de sus padres indocumentados.



"La situación de los niños que están en detención en Estados Unidos fácilmente se puede caracterizar como cruel, como inhumana, como indigna, como violatoria de los estándares nacionales e internacionales", manifestó.



El abogado chileno expuso que HRW ha documentado casos de separación forzada de familias, de niños que aún están separados de sus padres y de centroamericanos a los que deportan sin informarles dónde están sus hijos.



Asegura que esta política de Trump para ganar la reelección en 2020 es "grotesca" ya que "representa un quiebre fundamental de los principios básicos de convivencia y que están fundados en el oportunismo electoral".



Vivanco también acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de colaborar con Trump, por militarizar la frontera en un acuerdo alcanzado este mes para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos.



Consideró que es un error desplegar 6.000 miembros de la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes de Centroamérica, pues provienen de cuerpos de seguridad que están acusados de violar derechos humanos.



El representante de HRW tachó de insólita la decisión de Washington de cortar los fondos para el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador, pues cree que eso incrementará el problema.



"Trump no está interesado en conseguir resultados. Esto simplemente hace parte de lo que es su agenda electoral", enfatizó.



Por otra parte, Vivanco aseveró que América Latina vive una crisis de refugiados "sin precedentes", originada por la catástrofe humanitaria en Venezuela y exacerbada por el incremento de emigración de Centroamérica y la situación política de Nicaragua.



"Ese es un fenómeno que no habíamos visto nunca antes en América Latina; nunca. No hay precedentes de una salida masiva, de un éxodo producto de las generalizadas violaciones de derechos humanos, de la inflación y la corrupción, también de la inseguridad en Venezuela", manifestó.



Vivanco reconoció que países como Chile y Perú están "en su derecho" de pedir "visas humanitarias" a los venezolanos, como lo comenzaron a hacer de forma reciente, pero exhortó a los gobiernos de la región a adoptar criterios comunes.



Agregó que su organización sugiere que se otorgue un estatus de protección temporal a los venezolanos que ingresen a los países que integran el Grupo de Lima.