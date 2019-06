(VIDEO) Foro Penal a Bachelet: “No puede existir diálogo sin libertades”

22-06-19.-El director del Foro Penal, Alfredo Romero, respondió este sábado a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, e indicó que no pueden existir diálogo sin liberaciones."No puede existir diálogos sin libertades. Usted no dialoga con un soga al cuella, con un revólver en la cien o metido en la celda pasando hambre", dijo Romero durante una rueda de prensa, acompañado con familiares de los presos políticos.La alta comisionada para los DDHH pidió, antes de partir de Venezuela, que los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y representantes del presidente encargado, Juan Guaidó, retomaran el diálogo como mecanismo para solucionar la crisis."Los diálogos en libertad los apoyamos, sin libertades no. Diálogos sin libertades es un monólogo", respondió Romero.Bachelet anunció acuerdos con el régimen para vigilar la situación de los derechos humanos y llamó a la liberación de todos los que estén detenidos "por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica".Por otro lado, Romero dijo que Bachelet se comprometió con la liberación de los presos políticos y manifestó que estos querían hablar con la alta comisionada, pero la visita fue "muy corta"."Los presos políticos siguen enfermos y con riesgo importante de muerte". "Bachelet es importante en la salida de los presos políticos pero ella no tiene las llaves de las cárceles venezolanas. Nuestra expectativa era que mediara", aseveró Romero.Asimismo, dijo que le parece positivo que la alta comisionada dejara a sus delegados en el país aunque consideró que la posición de Michelle Bachelet fue "un poco tímida" y espera que sea más contundente en sus declaraciones."Seguimos exigiendo la libertad de los presos políticos. Todavía no han ocurrido liberaciones", informó Romero.