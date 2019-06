(VIDEO) Bachelet instó al Gobierno a liberar a los detenidos "por su opinión política"

22-06-19.-La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un llamado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro para liberar a los políticos opositores detenidos, y advirtió que "la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria" en el país.



En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Maiquetía, antes de abandonar el país después de su visita de tres días, Bachelet afirmó ante la prensa: "Hago un llamado a las autoridades a liberar a todos aquellos que permanezcan detenidos por su opinión política". Y agregó que celebraba la reciente liberación del diputado Gilbert Caro.



La expresidenta chilena dijo que escuchó testimonios de torturas y violaciones a los Dd hh de familiares de opositores detenidos, y también de familiares de partidiarios del Gobierno.



Dijo que fue "profundamente doloroso escuchar testimonios de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, o de violencia política, por no ser partidarios del Gobierno".



"Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB)", indicó Bachelet. "También conocí a familiares de víctimas partidarios del Gobierno. La lucha de todas esas víctimas es importante (...) es importante que haya justicia para cada uno de ellos, sean el color que sean. En eso no están solos", agregó.



"Yo me voy pero queda una representación especial aquí en Venezuela", añadió, confirmando que dos delegados de la ONU permanecerán en el país para seguir monitoreando la situación de los derechos humanos.



"Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un equipo de dos personas permanezca aquí para prestar asistencia y asesoría técnica, pero también para seguir monitoreando la situación". Explicó que estos representates de la ONU "trabajarán para constituir una oficina. Tendrán acceso a centros de detención".



"Solicitamos al Gobierno varios compromisos y hemos legado a varios acuerdos. Evaluaremos los principales obstáculos sobre los derechos humanos en el país", agregó.



Según la alta funcionaria de Naciones Unidas, el Gobierno se comprometió a "permitir una evaluación de la comisión nacional para prevención de la tortura y permitir acceso a expertos independientes de la ONU (Relatores especiales) (...) Esperamos que se cumpla, y si no, tendremos que manifestarlo", enfatizó.



Aludió a la dura situación económica de los venezolanos, aguijonada por la hiperinflación. "He escuchado cómo muchos venezolanos, a pesar de tener un empleo, no les alcanza para adquirir lo que necesitan (...) La situación sanitaria también es alarmante, donde faltan medicamentos básicos".



Dijo que en su encuentros con venezolanos de diferentes estratos, organizaciones sociales y diversas ONG, "me han expresado transmitido cómo la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho al agua, a la salud, a la educación". Mencionó los cortes de luz y otras fallas de los servicios públicos.



Expresó su preocupación porque las sanciones internacionales contra las ventas de petróleo y oro venezolanos "estén exacerbando y agravando la preexistente crisis económica".



Hizo un llamamiento a los líderes políticos, oficialistas y opositores, "para que puedan llegar a un acuerdo que resuelva la crisis de Venezuela. Les he pedido que participen plenamente de todos los esfuerzos de diálogo (...) Entiendo el escepticismo de muchos ante cualquier esfuerzo de negociación, pero es necesario para llegar a acuerdos que permitan resolver la crisis".