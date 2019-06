(VIDEO) Manifestantes se concentran frente a la sede del PNUD en Caracas para exigir el respeto de los DDHH

21-06-19.-Este viernes, se registró nuevamente una protesta frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de la visita de la alta comisionada de la ONU, MIchelle Bachelet.Se pudo conocer que nuevamente se llevó a cabo una manifestación para denunciar situación de los DDHH en el país.Además dicha concentración fue convocada por por activistas y ONGs.Al grito de “esto no es gobierno, esto es dictadura”, varios sectores de la sociedad civil se reunieron para denunciar violaciones contra los derechos humanos.“Le decimos a Bachelet que la educación venezolana está en la ruina. Necesitamos reinvindicación, no tenemos seguro, no tenemos adónde ir gracias a este gobierno”, manifestó Osmera Romero, profesora.Educadores aseguran que los salarios no les alcanzan “ni para un cartón de huevos”. Tampoco pueden costear el pasaje para llegar a sus trabajos.“Venezuela tiene hambre“, fueron una de las consignas en el lugar, agregando “no es por ataque, ni por seguía, aquí no hay agua es por guiso y minería”.