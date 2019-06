Zulia: Violentos queman camiones de Corpoelec en municipio Baralt

Camiones de Corpoelec quemados en el estado Zulia

Maracaibo, junio 21 - Habitantes de los sectores La Golfo, La Florida, Santa María (La Chamarreta) y Pueblo Nuevo del municipio Baralt del estado Zulia, protestaron frente a la sede de Corpoelec, ubicada en el sector La Golfo, para exigir el restablecimiento del servicio.



Tras la protesta varios vehículos pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), fueron incendiados por varios sujetos que según el diputado a la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Ángel Caridad, eran "infiltrados para generar violencia y el caos".



Esta acción trajo como consecuencia la detención de al menos ocho personas, que fueron trasladadas a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Baralt.



El parlamentario denunció que “personas que no están en sintonía con los ciudadanos que ahí protestaron quemaron algunos camiones lo que ha traído una respuesta contundente inhumana por parte de la Guardia Nacional, quien está aprehendiendo a todo ciudadano que le parezca, atentando contra la libre expresión y los términos establecidos en la Constitución Nacional”.



El diputado zuliano exigió a las autoridades de seguridad en esta zona del estado la pronta liberación de los ciudadanos, quienes protestaron amparados en la Carta Magna y son "acusados injustamente" por los hechos delictivos que se registraron en las instalaciones de Corpoelec.



Al parecer Caridad "monitoreaba" directamente las acciones.



Para este parlamentario la destrucción de bienes públicos no parece ser delito.



Para la ciudadanía es peor el remedio que la enfermedad.