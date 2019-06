Rafael Ramírez denuncia que “están escondiendo a los presos para que Bachelet no los vea”

Rafael Ramírez Credito: Archivo

20-06-19.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, denunció durante una entrevista al portal Sumarium que ante la visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el gobierno de Nicolás Maduro está “escondiendo” a los presos para que ella no pueda ver las condiciones en las que se encuentran.



“Los presos comunes parecen que no tienen ningún tipo de derecho, un sistema penitenciario que está en manos de los pranes, a cada rato mueren grupos de 20, 30, 40 (personas). Ella tiene suficiente criterio, no le va a dar tiempo, pero si va a la ‘Tumba’ o a los centros penitenciarios probablemente salga manchada de pintura porque me han dicho que los presos están pintando todo”, indicó.



Ramírez expresó que “están escondiendo a los presos, y ha habido traslados de los detenidos que estaban en la ‘Tumba’, los han llevado a El Helicoide, al Fuerte Tiuna. Los están escondiendo para que Bachelet no pueda constatar que están prisioneros y para que no vea en las terribles condiciones de salud en las que se encuentran. Muchos de esos presos están muy mal, están desnutridos, han perdido unos kilos y han sido torturados”.



Comentó que Bachelet “debe actuar independientemente sin ningún tipo de presión de nadie” e hizo un llamado a todos los factores políticos que “están en pugna a que no pretenda nadie que Bachelet va a sacar un cartelón a favor de nadie, no puede, ella es muy profesional y equilibrada. Lo mejor es que ella tenga la libertad de ir a donde tenga que ir y ver lo que tenga que ver”.