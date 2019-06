Para Lula, los vientos comenzaron a girar tras escándalo de Moro

Credito: PL

20 junio 2019 - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está convencido hoy de que los vientos comenzaron a girar, ante las irrefutables pruebas reveladas por el sitio The Intercept sobre la conducta y parcialidad del exjuez Sérgio Moro.



Así lo afirmaron la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, y el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guillermo Boulos, quienes visitaron a Lula en la sede de la Policía Federal (PF) de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el exdirigente obrero permanece preso político desde hace 438 días.



Después de la visita, ambos conversaron con la militancia de Vigilia Lula Libre que resiste en un lugar cercano a la PF desde que entró a prisión el exmandatario.



'La verdad está saliendo a la luz', dijo Hoffmann al portal Brasil de Fato.



Señaló que las pruebas de parcialidad de Moro, publicadas por The Intercept, deben ser tenidas en cuenta en el juicio del habeas corpus de Lula marcado para el 25 de junio en el Supremo Tribunal Federal.



Remarcó que 'Lula tiene que ser liberado y el proceso tiene que ser anulado'.



La dirigente del PT se mostró confiada con los posibles desdoblamientos de las filtraciones de diálogos entre Moro y otros miembros de la fuerza de tarea de la operación anticorrupción Lava Jato.



Sobre la comparecencia del exmagistrado en el Senado para explicar sobre el contenido de los comprometedores mensajes divulgados, la diputada federal manifestó que Moro 'no tiene moral para hablar contra las fugas que ocurrieron, no son fugas, es la exposición de la verdad'.



Por su parte Boulos, quien visitó a Lula por segunda vez desde su arresto, dijo que durante su conversación con el exsindicalista abordaron el momento de movilizaciones populares contra la reforma de la Seguridad Social de Jair Bolsonaro y los recortes en la educación anunciados por el Gobierno.



Coincidimos, detalló, que 'cada vez más personas están dispuestas a escuchar y movilizarse percibiendo que la apuesta en Bolsonaro fue una que no atiende los intereses de la mayoría'.



Así como Hoffmann, calificó de contundentes los mensajes revelados por The Intercept sobre la conducta 'políticamente dirigida' de Moro, en colusión con Deltan Dallagnol, del Ministerio Público Federal.



El excandidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la última elección aseguró que 'Lula comparte un diagnóstico con nosotros de que los vientos comenzaron a girar'.



Comentó que Bolsonaro tenía un escenario que construyó desde el proceso electoral, muy marcado por el miedo y el odio, y las personas estaban intimidadas. Asumió con un discurso autoritario contra movimientos sociales. 'El juego comenzó a girar', subrayó Boulos.

