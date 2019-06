Fundalatin solicitará a Bachelet que interceda para levantar bloqueo contra Venezuela

María Eugenia Russián, presidenta de Fundalatin. Credito: CiudadCCS

20 junio 2019 - La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), junto a otras organizaciones civiles solicitarán a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo económico y financiero contra Venezuela y que demuestre las afectaciones concretas de esas medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo venezolano.



La información fue dada a conocer por la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russián, durante un contacto telefónico con el programa de Al Aire, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), donde además explicó que sus exigencias pasan por «que se desbloquee a Venezuela. Venezuela no tiene problemas de disponibilidad, sino de unas medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que está generando afectaciones en nuestro país«.



Dijo que tanto Fundalatin como el Comité de Víctimas de las Guarimbas y varias organzaciones defensoras de Derechos Humanos presentarán sus informes a la Alta Comisionada, «no queremos que salga lo de siempre, que se repite en las nacionales y transnacionales de la comunicación. Queremos que se siga trabajando el tema de los DDHH en Venezuela con objetividad, imparcialidad y sin selectividad».



Precisó que dichos informes ya se les entregaron a Comisión Técnica que vino en marzo para que sean tomados en cuenta, al considerar un planteamiento sobre los DDHH en el país.



Fundalatin ha denunciado ante organismos multilaterales los efectos del bloqueo imperial, en especial contra niños, niñas y adolescentes, personas más vulnerables, y sobre todo la afectación de estas medidas al derecho a la salud y a la vida de los venezolanos y venezolanas.



Russián aseguró que en marzo pasado solicitaron a la Comisión Técnica que la Alta Comisionada de la ONU para DD.HH., que visitara Venezuela para que conociera la situación real en materia de derechos humanos en el país.



Recordó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en noviembre de 2018 invitó oficialmente a la Alta Comisionada de los Derechos Humanas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet al país.



Ella aceptó, y en marzo de 2019 vino un equipo técnico para reunirse con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, y Fundalatin les solicitó como ONG junto al Comité de Víctimas que los incluyera en la agenda de la Alta Comisionada para que conozca la situación real en materia de derechos humanos en Venezuela, dijo.



Russián manifestó que Venezuela tiene un sólido compromiso con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, eso lo recoge la Constitución del 99, por lo que el Estado venezolano ha creado y puesto en funcionamiento diversas instituciones para garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan en la nación Bolivariana.



“Nuestra política de derechos humanos, acotó, incorpora una fuerte inversión financiera. El 75% del presupuesto nacional está destinado a la inversión social para garantizar los derechos humanos de todos los que hacen vida en nuestro país”.



Asimismo, afirmó que Fundalatin ha venido denunciando, de manera constante, el ataque contra el pueblo venezolano a través de estas medidas coercitivas unilaterales del gobierno estadounidense, así como todas las agresiones que ha venido sufriendo Venezuela desde el extranjero, “una agresión multiforme, la economía venezolana ha estado sometida a un mecanismo de agresión comercial financiero, la manipulación del tipo de cambio, el contrabando de extracción, entre otros”.



Tales medidas afectan la capacidad del Estado para adquirir en el mercado internacional sus bienes para atender a la población como lo venía haciendo, y como parte de esta agresión además está la confiscación de Citgo que hizo el gobierno de Estados Unidos.



Fundalatin y varias organizaciones de la sociedad civil, que defienden y promocionan los derechos humanos, se reunirán con la Alta Comisionada porque “queremos que escuche a los Comités de Víctimas, estas víctimas de la violencia política que se han generado desde el 2002 con un golpe de Estado; en 2013 cuando no se reconocen las elecciones; en el 2014 con el tema de la salida, en el 2017 cuando un grupo minoritario llama a desconocer la Constitución y a generar luto entre los venezolanos, nos van a acompañar y harán sus solicitudes a la Alta Comisionada”, detalló Russián.



El Comité de Víctimas presentará todas las situaciones dolorosas que ha vivido como el hecho de que sectores de la oposición quemaron gente viva para hacerse del poder “y todos esos casos de violencia política que vivimos todos los venezolanos”, argumentó.



Destacó que Fundalatin tiene ocho años enviando informes, y tres años consecutivos las víctimas haciendo lo propio a la oficina de la Alta Comisionada, durante mucho tiempo eso no se tomó en cuenta, “hoy tenemos la oportunidad de que ellos puedan contarle su situación y que sean tomados en cuenta cuando se toca el tema de los DD.HH. Nosotros siempre solicitamos a estos organismos internacionales que sea sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad, no politizar los derechos humanos como se ha venido haciendo”.

