Fundalatin denunció amenazas a DDHH por bloqueo de EEUU

14 junio 2019 - Este viernes los representantes de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), hicieron entrega de una carta a la Defensoría del Pueblo donde explican las situaciones especiales de personas que se encuentran en espera de tratamientos y donantes por parte del Estado venezolano, los cuales no se han logrado entregar en consecuencia a las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU).



El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, fue el encargado de recibir el documento e hizo un llamado a frenar “esta situación de acecho que está teniendo consecuencias en la vida de los niños que reciben tratamientos”, acotó que “la salud es un derecho fundamental”.



Por su parte la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russián, informó que hay 30 niños en tratamiento en el J M de Los Ríos, y cuatro de ellos ya fallecidos, “lo que nos obliga a seguir trabajando por el derecho a la salud de estos niños. El cáncer es agresivo no espera”, aseguró.



De igual forma, precisó que hay doce infantes que cumplieron los protocolos para ir a Italia, pero por causa del bloqueo no pudieron asistir. “Tenemos una bebe que está en Argentina y necesita su tratamiento, pero el pago no llega”, añadió.



Russián instó a que cesen el bloqueo que está afectando la salud de los niños y que tiene asfixiada a la población venezolana.



“Con estas medidas coercitivas por parte del gobierno de los EEUU se pone en riesgo la vida de muchos niños y niñas, por ello pedimos el cese del bloqueo”, enfatizó.



La presidenta de Fundalatin aseguró que los seres humanos son quienes padecen tras las sanciones financieras.

