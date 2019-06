Famoso actor brasileño Rafael Henrique Miguel es asesinado junto a sus padres por su suegro

El joven actor junto a sus padres Credito: Agencias



Conmoción y estupor en Brasil ha causado el asesinato del actor Rafael Henrique Miguel —de 22 años, conocido por participar en la versión brasileña de la serie Chiquititas— y de sus padres a manos del suegro del joven en el barrio de Pedreira, al sur de São Paulo. La familia había acudido a casa de la novia del joven intérprete, Isabela Tibcherani, de 18 años, para intentar aclarar la complicada situación entre ambos. Pese al amor que sentían el uno por el otro, el padre de Tibcherani, Paulo Cupertino, les había prohibido verse porque no aprobaba la relación amorosa entre los jóvenes.



"Siempre fue un misógino, nunca le gustaron las mujeres. He visto muchas cosas malas desde que era pequeña", declaró Isabela Tibcherani en una entrevista a la brasileña RecordTV. Pese a ello, la joven aseguró que no creía que su padre fuese capaz de hacer algo así. "Lo peor que pensé que podría pasar sería una pelea", dijo la novia de Rafael Miguel, que llevaba varios meses sin verse con él por orden de su progenitor.



Según informó el medio O Globo, Isabela Tibcherani volvía a su casa con su novio y la familia de él por la zona sur de Sao Paulo. Fue entonces cuando Miguel y sus padres decidieron acompañarla hasta su casa para hablar con la madre de Isabela, sobre el noviazgo. Querían demostrarle que eran una familia normal y que no querían causarle ningún daño a su hija. Sin embargo, según ha explicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Paulo Cupertino, que no vivía en el mismo domicilio que la joven, sorprendió a Rafael Miguel junto a su familia y sin mediar palabra, el padre de la joven arremetió contra ellos y terminó con sus vidas a balazos, acto seguido, huyó del lugar.

Fernando Bessa, de la Policía de Sao Paulo, aseguró que Cupertino tiene antecedentes criminales; entre ellos, robo, asociación criminal, lesiones y amenazas. Según informó el responsable de la investigación a O Globo, el presunto asesino ya había estado en prisión por unos meses en los años noventa al estar involucrado en el robo de un banco.



"Has sido mi pilar, mi fuerza, incluso enfrentando tus propios problemas, incluso viviendo una lucha constante. Luchamos juntos, hasta el final. Pero no es el final, mi príncipe, nunca lo será. ¡Voy a honrar nuestra historia, voy a realizar nuestros sueños, todos los que pueda!", escribió Isabela Tibcherani en su cuenta de Facebook.



Rafael Miguel comenzó su carrera como actor muy joven, grabando anuncios, entre ellos uno muy recordado en el país, en el que le pedía a su madre que le comprara brócoli. En 2013 tuvo su mayor éxito al interpretar al personaje Paçoca en la famosa novela Chiquititas, que tuvo un rotundo éxito en Brasil y en Argentina, entre otros países.