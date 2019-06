Francia: Juzgarán a la princesa saudí Hassa ben Salman por ordenar a su guardaespaldas darle una golpiza a un trabajador

La princesa Hassa ben Salmán, hermana de Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudita, será juzgada en París el mes próximo, supuestamente, por ordenar a su guardaespaldas que golpeara a un obrero, informa AFP que cita fuentes legales.



Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando un obrero del lujoso apartamento parisino de la princesa llegó para hacer una remodelación. El hombre empezó a hacer fotografías del interior de la vivienda para después devolver el mobiliario a su posición original, pero Hassa lo acusó de querer vender las fotos a los medios. Fue entonces cuando, según el testimonio del obrero, la princesa ordenó a su guardaespaldas que lo golpeara. El escolta ató las manos del trabajador y le ordenó que se arrodillara y besara los pies de la princesa.

La revista francesa Le Point también detalló en 2016 que la princesa gritó a su guardaespaldas: "mátalo, el perro no merece vivir".



Sin embargo, se espera que la princesa saudí no comparezca en el juicio, previsto para el 9 de julio, ya que no ha sido detenida bajo una orden de arresto internacional emitida por Francia en diciembre de 2017.



Su guardaespaldas fue acusado en octubre de 2016 de violencia armada, secuestro, robo y amenazas de muerte. Según AFP, el obrero no pudo reincorporarse al trabajo durante ocho días debido a la gravedad de las lesiones.