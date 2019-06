Botswana da un paso histórico en África y despenaliza la homosexualidad

En África, en la mayoría de los países, la homosexualidad está prohibida. Todos los años, miles de personas son excluidas, discriminadas y agredidas por su identidad. Sin embargo, de a poco, el continente comienza a avanzar. Como Botswana, que hoy anunció la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

La Corte Suprema declaró inconstitucionales partes del código penal que castigaba este tipo de relaciones con penas de hasta siete años de prisión. Tras el anuncio, los activistas presentes en la sala, exultantes, recibieron la decisión unánime del alto tribunal con festejos.

En su decisión, la corte botswana declaró que penalizar a las personas por lo que son es una falta de respeto y que la ley no debería afectar a actos privados consentidos entre adultos. El derecho a la privacidad incluye la orientación sexual, que es innata y no una moda, según los magistrados.

El juez Michael Leburu indicó que las cláusulas en cuestión son "reliquias de la era victoriana" que "ya no son viables" porque "oprimen a una minoría" y "no pasan la prueba de la constitucionalidad". "Quedan anuladas", dijo. "Las minorías no deben ser excluidas ni marginadas", agregó y cerró: "Ha llegado la hora de que la sexualidad entre personas del mismo sexo sea discriminalizada".

Por su parte, desde Naciones Unidas Gunilla Carlsson señaló: "Hoy es un día para celebrar el orgullo, la compasión y el amor. Los ambientes legales restrictivos incrementan la vulnerabilidad de los hombres homosexuales, las mujeres transgénero y otros al VIH".

En la misma línea Neela Ghoshal, de la organización Human Rights Watch, aseguró que el fallo es "una señal estimulante para la dignidad humana, la vida privada y la igualdad", en un mensaje en Twitter.

El fallo citó la reciente despenalización en India y en otras partes del mundo y destacó que los tres poderes del gobierno habían expresado la necesidad de proteger los derechos de la comunidad homosexual. Además tiene lugar menos de un mes después de que el Tribunal Supremo de Kenia suspendiera partes similares de su código penal en otro caso seguido de cerca.

Más de dos docenas de países del África subsahariana tienen leyes que penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A principios de año, Angola, en el sur del continente, despenalizó las relaciones homosexuales y prohibió la discriminación en base a la orientación sexual.

Agencias AP y AFP