Fiscal General: "No habrá impunidad en actos de conspiración, golpes de Estado, narcotráfico o delitos contra el erario nacional"

El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: AVN

(Caracas, 11 de junio de 2019) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó este martes 11 de junio un balance de las actuaciones ejecutadas por el Ministerio Público durante los primeros cinco meses de 2019, en el cual destacó que en ese lapso ingresaron a la institución un total de 135.556 casos y se realizaron 256.935 actuaciones.



Las declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, donde precisó que el 59% de esos casos corresponde a delitos comunes, que alcanzan la cifra de 80.349.



Destacó que se han procesado 3 mil 820 casos vinculados a presuntas violaciones de los derechos humanos, y que ese lapso han sido privados de libertad un total de 57 funcionarios policiales y militares, además de nueve civiles. Adicionó que también se han presentado 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas.



“Esto habla de manera positiva del sistema de justicia, en comparación a lo que ocurrió en la gestión anterior que solo abría un expediente y no mostraba condenatorias ni privativas, sino que se quedaba en la fase preliminar”, aseveró.



En este sentido, se refirió al caso de tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes fueron condenados a 28 años de prisión por los delitos de trato cruel y violación contra un detenido, en un hecho ocurrido el 17 de agosto de 2017 en Barquisimeto.



Drogas



En su balance, el Fiscal General de la República explicó que en lo que va de año se han incautado seis toneladas de cocaína y 1,9 toneladas de marihuana. También se han decomisado 46 toneladas de sustancias químicas controladas, las cuales se usan para la producción de drogas.



“Hemos asumido como tema emblemático la lucha contra el narcotráfico; este es un tema central de nuestra gestión”, sostuvo el titular de la acción penal.



Al respecto, señaló que de los 3 mil 464 casos relacionados con esta materia, 428 son condenas, 4 mil 694 imputaciones y mil 399 acusaciones.



Saab resaltó la incautación del pasado 16 de mayo en el estado Táchira, donde fueron confiscadas mil 336 panelas de marihuana, con un peso de 646 kilos, hecho por el que se encuentran privadas de libertad dos personas.



Del mismo modo, indicó que las mafias del tráfico de drogas utilizan cada día nuevas modalidades para ocultar las drogas, en ese sentido, mostro como ejemplo un cargamento de 10,75 kilos de marihuana, por el que fueron detenidas tres mujeres, quienes transportaban la droga camuflada en paquetes de harina pan y dentro de pañales desechables.



Magnicidio frustrado



En torno al magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el Fiscal General informó que hasta la fecha hay 38 personas imputadas, de las cuales 31 se encuentran privadas de libertad y siete recibieron medidas sustitutivas por no tener participación grave en el hecho.



Puntualizó que se han presentado 18 acusaciones y se han emitido 15 órdenes de aprehensión. “Recordemos que algunos involucrados están fuera del país y esperamos que Colombia y Estados Unidos los entreguen para ser judicializados”, añadió.



Saab reveló que la audiencia preliminar de este caso ha venido desarrollándose en varias sesiones.



“Hasta ahora van nueve sesiones, porque quieren jugar a la suspensión de las audiencias. A veces ocurre que varias de estas personas acusadas o imputadas por el Ministerio Público, para obstruir el avance de las audiencias, no presentan el abogado y se notan prácticas dilatorias. Sin embargo, nosotros de manera unitaria hemos sostenido reuniones con los actores del sistema de justicia, y hemos tomado acciones sobre este hecho para tratar de agilizar en los términos que manda la ley y para que no haya impunidad”, aclaró.



Igualmente, manifestó que por el golpe de Estado ocurrido el pasado 30 de abril, conocido como “Operación Libertad”, hay 34 personas investigadas, de las cuales 17 se encuentran detenidas e imputadas.



Lucha contra la corrupción



El presidente del Poder Ciudadano informó que durante la gestión de los primeros cinco meses del año, el Ministerio Público ha trabajado en 3 mil 656 casos en materia de corrupción, en los cuales se obtuvieron 133 condenas, además de materializar mil 135 imputaciones y 318 acusaciones.



“Esto marca un precedente en la región: quisiera que alguien a nivel comparativo me dijera qué otro Ministerio Público en América Latina o en el hemisferio occidental puede presentar un balance de este nivel. Tanto que se habla del tema, pero dónde están los hechos de los países que señalan nuestra democracia. Nosotros podemos hablar con cifras y con propiedad”, enfatizó.



Asimismo, hizo mención del femicidio de la bailarina y estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Mayell Hernández, ocurrido el pasado 3 de septiembre de 2018 en Charallave, estado Miranda.



En este caso, el Ministerio Público logró una condena de 30 años de prisión contra el responsable de este crimen, William Enrique Infante Borges.



“Esta condena lanza un mensaje muy claro, que el sistema de justicia frente a hechos como este actúa de manera unitaria y en ese sentido, logramos un ejemplar castigo”, afirmó Saab.



El Fiscal General aseguró que “en esta etapa histórica que vive el país no permitiremos impunidad en actos de conspiración, golpes de Estado, y tampoco en delitos comunes, homicidios, hurtos, atracos, tráfico de drogas o delitos contra el erario nacional, pues al final esto produce estabilidad democrática, paz y equilibrio institucional”.