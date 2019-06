(VIDEO) Colombia: Golpeada y agredida verbalmente una periodista por su jefe en Bogotá

11-06-19.-Una periodista colombiana fue golpeada y agredida verbalmente este lunes por el director de la Revista Congreso en Bogotá, Gustavo Castro.Así quedó registrado en un video que grabó otra mujer que labora en la revista y el cual se ha hecho viral en las redes sociales, ante la denuncia de la comunicadora, identificada como Maryori Andrea Carvajal.En la denuncia, la periodista dice que fue contratada por el señor Gustavo Castro con un contrato por cuatro meses con la entidad.“Llegamos por convocatoria, sin influencia de nadie. Trabajamos un mes y lo único que hicimos fue hace ocho días solicitar que se nos pagara el dinero de este mes, pero no nos respondieron y hoy vinimos a radicar nuestra cuenta de cobro, como rezaba el contrato”, narró Carvajal.La comunicadora aseguró que Gustavo Castro y su hijo los recibieron este lunes a golpes y empujones, “no fuimos irrespetuosos, está en la grabación, este señor sacó a mi compañero a empujones y yo me fui detrás diciéndole que mi compañero no lo estaba agrediendo ni estaba siendo grosero”.Acto seguido, “este señor se devolvió y me pegó en la cara y me trató de prostituta, aduciendo que no tenía nada que hacer, que nos fuéramos al Ministerio de Trabajo”.