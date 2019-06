Presidente Maduro anuncia que llevará a la mesa de diálogo en Oslo propuesta para desbloquear recursos del país

Credito: AVN

2 junio 2019 - Para la mesa de diálogo que se desarrolla en la ciudad de Oslo , Noruega, entre una delegación del Gobierno Nacional y la oposición, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este viernes que se abordé en estas reuniones la necesidad de desbloquear los recursos destinados a pagar el tratamiento médico de venezolanos.



Desde el Palacio de Miraflores, Caracas, donde lideró el Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica, el jefe de Estado hizo exposición de cómo las sanciones ilegales del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela y empresas cruciales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), afectan la vida de todos los venezolanos.



Maduro fue enfático sobre cómo las medidas estadounidenses le impiden a PDVSA hacer el pago del tratamiento de pacientes con de necesidad trasplante de médula ósea en Italia, cuyos pagos se hacían a través de la filial Citgo, empresa venezolana confiscada por la administración Trump con la venia de factores de la oposición.



"El dinero lo tenemos pero no reciben el pago de PDVSA (en bancos extranjeros), producto de las sanciones ilegales del Gobierno de Estados Unidos y la derecha venezolana en contra de nuestro país", añadió.



Las sanciones contra el país y sus instituciones fueron promovida por voceros de la oposición como Julio Borges de Primero de Justicia, quien hizo campaña internacional en EEUU y Europa solicitando a gobiernos extranjeros acciones contra el Gobierno Nacional, una manera de presionar políticamente y dar un golpe de Estado.



En este contexto, el Presidente llamó a dejar las diferencias en lo político y dar una solución a los personas afectadas con estas medidas de EEUU.



"En la política no todo se vale", le recordó Maduro a la oposición y agregó: "Hay una ética, unos límites. La política es el arte de exponer ideas, levantar liderazgo y no hacer daño. Tiene que haber límites".



Puntualmente, el presidente Maduro, ordenó al jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, a plantear en la mesa de diálogo la solución inmediata y aprobación del desbloqueo de las sanciones, con el fin de pagar los tratamiento médicos.



Diálogo en Oslo



Sobre el desenvolvimiento del diálogo en Oslo, el jefe de Estado insistió que es importante mantener la prudencia en este tema.



Por ello, aconsejó a los actores de la vida política venezolana esperar los pronunciamientos oficiales, y eludir declaraciones adelantadas de personas alejadas del diálogo. La aclaración fue dirigida al cardenal Urosa Savino, quien este viernes hizo comentarios del debate entre el Gobierno Bolivariano y la derecha venezolana.



"(Cardenal) usted no sabe nada de lo que sucede para que declare, y habla como si hubiera estado ahí, sea más responsable por su edad y por su rango", refiriéndose a Urosa.

