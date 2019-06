Bilderberg 2019: La élite financiera reunida de nuevo en Suiza. Lista de asistentes y temas

La reunión se realiza en Montreux, Suiza, una información que se mantuvo prácticamente en secreto hasta estos últimos días. Cuenta con unos 130 invitados, procedentes de 23 países.

Como todos los años desde que fuera fundando en 1954 por David Rockefeller, en 2019 la élite globalista realiza su encuentro Bilderberg. En esta ocasión la reunión se realiza en Montreux, Suiza, del 30 de mayo al 2 de junio, una información que se mantuvo prácticamente en secreto hasta estos últimos días. Contará con unos 130 invitados, procedentes de 23 países, entre los que se destacan el oscuro ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el rey de Holanda, Guillermo Alejandro; el presidente de Goldman Sachs; el presidente del Foro Económico Mundial; ex directores de la CIA y el MI6 británico; presidentes de las principales petroleras (British Petroleum, Shell, Total); presidentes de bancos internacionales (Goldman Sachs, Deutsche Bank, Santander, Lazard, KBC, Credit Suisse); CEO’s y editores de medios de comunicación globales (Turner, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Economist, Bloomberg, PRISA); altos directivos de Google y Facebook; el presidente de la Ford Foundation; el director general de la UNESCO; el asesor y yerno de Donald Trump, el ultrasionista Jared Kushner; entre otros.

Los temas que preocupan a la élite abordados en la reunión de Bilderberg 2019 son:

1-Un Orden Estratégico Estable.

2-¿Qué sigue en Europa?

3-Cambio Climático y Sustentabilidad.

4-China.

5-Rusia.

6-El Futuro del Capitalismo.

7-El Brexit.

8-La ética de la Inteligencia Artificial.

9-El armamento (weaponisation) de los Medios de Comunicación Social.

10-La importancia del Espacio.

11-Cyberamenazas.

Como puede verse estos temas están a su vez interconectados y viene siendo motivo de interés de los encuentros Bilderberg. La emergencia de China (como potencia económica) y Rusia (como potencia militar) suelen ser temas a tratar todos los años. Al ser Bilderberg una reunión de socios de la OTAN, no hay representantes de estos dos países, los que son vistos como amenazas por la élite globalista. Esto explica la presencia de James Baker, director dentro del Departamento de Defensa de los EEUU, responsable de proporcionar al Secretario de Defensa evaluaciones comparativas de las perspectivas de las capacidades militares de los Estados Unidos en relación con otros actores. El tema ¿qué sigue en Europa» continúa el tópico abordado en 2018: «el populismo en Europa». Evidentemente el surgimiento de nuevos nacionalismos de matriz aislacionista y enfrentados al proyecto de la Unión Europea, un fenómenos que va también de la mano con el Brexit, es motivo de preocupación. Junto a estas temáticas que giran en torno a las distintas estrategias geopolíticas también año tras año se estudia como preponderante el plano tecnológico en su entrecruzamiento con el plano militar. En 2018 fueron abordados la «Inteligencia Artificial», la «Computación Cuántica» y «El Futuro del Trabajo» y en 2019 tenemos la continuidad de estos tópicos con «El Futuro del Capitalismo», «La Ética de la Inteligencia Artificial», los «Medios de Comunicación Social» entendidos como «Armamento» y las «Cyberamenazas», de ahí la presencia de Alex Karp, CEO y fundador de Palantir Technologies, Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind (de Alphabet-Google) y de Metin Sitti, director del Max Planck Institute for Intelligent Systems. Luego de los avances de China en la conquista del espacio exterior, que incluyeron el descenso de una sonda en la cara oculta de la Luna, y la disputa del espacio en términos bélicos, «La Importancia del Espacio» será un tema a debatir en esta reunión de 2019, lo que explica la presencia de Matthew Daniels, encargado de tecnología espacial dentro del Departamento de Defensa norteamericano, de James Ellis, del National Space Council y de Peter Warren Singer, politólogo estadounidense, académico especialista en relaciones internacionales y en «guerras del siglo XXI», estratega de la Fundación New America.

Si en 2018 la presencia discordante fue la del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en 2019 llamó la atención la presencia de Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump, quien ha mantenido enfrentamientos con buena parte de la élite liberal globalista.

Como ocurre desde hace décadas, el encuentro Bilderberg cuenta con la presencia de Henry Kissinger, responsable de gran parte de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y estratega en las sombras de casi todos los gobiernos norteamericanos. El analista y agente de inteligencia ruso, Daniel Estulin, quien ha publicado varios de los principales libros sobre este club elitista, ha dicho: «La única persona que es realmente importante allí es el eterno Henry Kissinger, un representante directo de los Rothschild y B’nai B’rith, planificadores del proyecto global conocido como New Jerusalem. El resto de los participantes son irrelevantes para el futuro del mundo, ya que representan el modelo fracasado liberal-bancario. El mundo lo dominan 300 familias. Los demás, el 2%, trabajan para ellos y dividen el mundo entre sí».

Miembros destacados de la reunión Bilderberg 2019:



Henry Kissinger,

Miembro de todas las reuniones Bilderberg, fue responsable político de gran parte de los golpes de estado y dictaduras latinoamericanas de las décadas de 1970 y 1980, histórico miembro de la Inteligencia Militar de los EEUU, Secretario de Estado de Gerald Ford y Richard Nixon y permanente asesor de las política exterior de los EEUU hasta la actualidad. Gestó los acuerdos en los años ’70 entre EEUU y China. Kissinger representa también los intereses de la banca Rothschild y la orden B’nai B’rith. En 1995 fue investido como "Caballero" por la Reina Isabel II de Gran Bretaña (Honorary Knight Commander in the Most Distinguished Order of Saint Michael and Saint George).

-Rey Guillermo Alejandro de Holanda. Hijo de la Reina Beatriz, también asidua concurrente a las reuniones Bilderberg. Miembro del Consejo de Estado de Holanda, Es patrón de la Global Water Partnership, un organismo creado por el Banco Mundial para la vigilancia y control del agua.



Henri de Castries,

Presidente de la multinacional de seguros AXA, el primer grupo asegurador mundial y una de las entidades financieras más poderosas en términos de propiedad y control corporativo, tercera luego de BlackRock y State Street Corporation.

Es miembro de la Casa de Castries, una familia noble francesa de Languedoc. En 2011 también fue nombrado presidente del Grupo Bilderberg.





-Paul Achleitner. Presidente del Consejo Supervisor de Deutsche Bank y miembro del Consejo Supervisor de Bayer. Comité directivo de Bilderberg.

-Ana Botín. Presidenta Banco Santander. Comité directivo de Bilderberg. Banco Santander es miembro del Inter Alpha Group of Banks.

-Conde Étiene Davignon. Miembro del European Round Table of Industrialists. Ex presidente de la banca Société Générale de Belgique (1989-2001). Ex vicedirector de la Comisión Europea (1981-1985). Ex presidente del Club Bilderberg (1998-2001). Miembro del Consejo de la Corona de Bélgica. Miembro de las juntas directivas de Suez, BASF, ICL, Anglo American, Sofina, Solvay. Presidente del think tank Friends of Europe. Presidente de Brussels Airline.





-José M. Durão Barroso. Presidente de Goldman SachsInternational. Presidente de la Comisión Europea (2004-2014), Primer ministro de Portugal (2002-2004). Comité directivo de Bilderberg.

-Victor Halberstadt. Miembro de la Junta Asesora Internacional de Goldman Sachs. Presidente de la Junta Asesora Internacional de Daymler Chrysler (1995-2005). Es Caballero de la Orden del León de Holanda. Miembro del Comité Directivo del Club Bilderberg.

–Alex Karp. CEO y fundador de Palantir Technologies. Empresa informática de Big Data para uso militar y financiero. Comité directivo de Bilderberg.

-Henry Kravis. Presidente del fondo de inversión KKR. Es uno de los principales recolectores de fondos del Partido Republicano. Acusado por Thierry Meyssan de ser uno de los financistas del grupo terrorista ISIS (Daesh/Estado Islámico). Miembro del CFR. Vicepresidente de la Rockefeller University. En la imagen junto a Lord Rothschild.









-Marie-Josée Kravis. Miembro del Consejo Asesor de la Reserva Federal de New York. Miembro del CFR (Council on Foreign Relations). En la imagen, junto a su esposo, Henry Kravis y Lord Rothschild. Miembro del Comité directivo de Bilderberg.

-Thomas Leysen. Presidente del Banco belga KBC (miembro del Grupo Inter-Alpha). Comité directivo de Bilderberg.

–Helge Lund. Presidente de British Petroleum (BP) y de la farmacéutica danesa Novo Nordisk AS.

-John Micklethwait. Editor en Jefe de Bloomberg. Editor en Jefe de The Economist (2005-2016). Ambos medios propiedad de la Banca Rothschild. Distinguido en 2016 con la Excelentísima Orden del Imperio Británico.

–Patrick Pouyanné. CEO de la petrolera francesa Total.

-David Petraeus. Ex director de la CIA (2011-2012). General con 37 años de servicio en el Ejército de los EEUU. Presidente de KKR Global Institute, importante instrumento para la creación del ISIS/Daesh.

-John Sawers. Ex director del Servicio de Inteligencia británico MI6 (2009-2014). Comité directivo de Bilderberg.

-Jens Stoltenberg. Secretario General de la OTAN.

-Eric Schmidt. Director ejecutivo de Google (2001-2011). Presidente de Alphabet desde 2015.

-Peter Thiel. Fundador de PayPal y Palantir Technologies. Miembro de la Junta Directiva de Facebook. Comité directivo de Bilderberg.

–Tidjane Thiam. CEO de la banca suiza Credit Suisse. Ex directivo de Prudential.



–Mark Tucker. CEO de HSBC Holdings. Miembro de la Junta Directiva de Goldman Sachs. Ex directivo de Prudential.

–Jessica Uhl. Jefa de Finanzas de Royal Dutch Shell.





-Marcus Wallenberg, banquero sueco y empresario industrial, actualmente miembro directivo de múltiples empresas. Miembro de la Dinastía Wallenberg, una de las dinastías de banqueros más antigua de Europa. Miembro delComité Directivo de Bilderberg. Es vicepresidente del Institute of International Finance. Dueño de Investor AB, compañía sueca de inversión con participaciones de control en diversas grandes corporaciones suecas (Ericcson, Electrolux, Husqvarna, ABB), fundada en 1916 y controlada por la familia Wallenberg.

–Darren Walker.D Presidente de la Ford Foundation. Vicepresidente entre 2002-2010 de la Rockefeller Foundation. Miembro del Council on Foreign Relations. Miembro de la Arcus Foundation y la Rockefeller Philanthropy Advisors.



-Gerhard Zeiler, presidente de Turner International (controladora de la cadena CNN).

Para más información sobre el Club Bilderberg, ingrese acá.

Lista completa de asistentes:

BILDERBERG MEETING 2019

Montreux, 30 May – 2 June 2019

BOARD

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Steering Committee; Chairman, Institut Montaigne

Kravis, Marie-Josée (USA), President, American Friends of Bilderberg Inc.; Senior Fellow, Hudson Institute

Halberstadt, Victor (NLD), Chairman Foundation Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Achleitner, Paul M. (DEU), Treasurer Foundation Bilderberg Meetings; Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG

PARTICIPANTS

Abrams, Stacey (USA), Founder and Chair, Fair Fight

Adonis, Andrew (GBR), Member, House of Lords

Albers, Isabel (BEL), Editorial Director, De Tijd / L’Echo

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore

Arbour, Louise (CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP

Arrimadas, Inés (ESP), Party Leader, Ciudadanos

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Balta, Evren (TUR), Associate Professor of Political Science, Özyegin University

Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés

Barbot, Estela (PRT), Member of the Board and Audit Committee, REN (Redes Energéticas Nacionais)

Barroso, José Manuel (PRT), Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European Commission

Barton, Dominic (CAN), Senior Partner and former Global Managing Partner, McKinsey & Company

Beaune, Clément (FRA), Adviser Europe and G20, Office of the President of the Republic of France

Boos, Hans-Christian (DEU), CEO and Founder, Arago GmbH

Bostrom, Nick (UK), Director, Future of Humanity Institute, Oxford University

Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chair, Banco Santander

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), Chairman, Norwegian University of Science and Technology

Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum

Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA

Buitenweg, Kathalijne (NLD), MP, Green Party

Caine, Patrice (FRA), Chairman and CEO, Thales Group

Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England

Casado, Pablo (ESP), President, Partido Popular

Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), MP, Republican People’s Party (CHP)

Champagne, François Philippe (CAN), Minister of Infrastructure and Communities

Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw, Alphabet Inc.

Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP

Daniels, Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary of Defense

Davignon, Etienne (BEL), Minister of State

Demiralp, Selva (TUR), Professor of Economics, Koç University

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Ellis, James O. (USA), Chairman, Users’ Advisory Group, National Space Council

Feltri, Stefano (ITA), Deputy Editor-in-Chief, Il Fatto Quotidiano

Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

Findsen, Lars (DNK), Director, Danish Defence Intelligence Service

Fleming, Jeremy (GBR), Director, British Government Communications Headquarters

Garton Ash, Timothy (GBR), Professor of European Studies, Oxford University

Gnodde, Richard J. (IRL), CEO, Goldman Sachs International

Godement, François (FRA), Senior Adviser for Asia, Institut Montaigne

Grant, Adam M. (USA), Saul P. Steinberg Professor of Management, The Wharton School, University of Pennsylvania

Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor «Otto e mezzo», La7 TV

Hanappi-Egger, Edeltraud (AUT), Rector, Vienna University of Economics and Business

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner

Henry, Mary Kay (USA), International President, Service Employees International Union

Hirayama, Martina (CHE), State Secretary for Education, Research and Innovation

Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Hoffmann, André (CHE), Vice-Chairman, Roche Holding Ltd.

Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Fréres & Co. LLC

Jost, Sonja (DEU), CEO, DexLeChem

Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies

Kerameus, Niki K. (GRC), MP; Partner, Kerameus & Partners

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.

Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University

Kramp-Karrenbauer, Annegret (DEU), Leader, CDU

Krastev, Ivan (BUL), Chairman, Centre for Liberal Strategies

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Kristersson, Ulf (SWE), Leader of the Moderate Party

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group

Kushner, Jared (USA), Senior Advisor to the President, The White House

Le Maire, Bruno (FRA), Minister of Finance

Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minister of Defence

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group and Umicore

Liikanen, Erkki (FIN), Chairman, IFRS Trustees; Helsinki Graduate School of Economics

Lund, Helge (GBR), Chairman, BP plc; Chairman, Novo Nordisk AS

Maurer, Ueli (CHE), President of the Swiss Federation and Federal Councillor of Finance

Mazur, Sara (SWE), Director, Investor AB

McArdle, Megan (USA), Columnist, The Washington Post

McCaskill, Claire (USA), Former Senator; Analyst, NBC News

Medina, Fernando (PRT), Mayor of Lisbon

Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Monzón, Javier (ESP), Chairman, PRISA

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates

Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft

Netherlands, His Majesty the King of the (NLD)

Nora, Dominique (FRA), Managing Editor, L’Obs

O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

Pagoulatos, George (GRC), Vice-President of ELIAMEP, Professor; Athens University of Economics

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, TITAN Cement Company S.A.

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pienkowska, Jolanta (POL), Anchor woman, journalist

Pottinger, Matthew (USA), Senior Director, National Security Council

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.

Ratas, Jüri (EST), Prime Minister

Renzi, Matteo (ITA), Former Prime Minister; Senator, Senate of the Italian Republic

Rockström, Johan (SWE), Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sanger, David E. (USA), National Security Correspondent, The New York Times

Sarts, Janis (INT), Director, NATO StratCom Centre of Excellence

Sawers, John (GBR), Executive Chairman, Newbridge Advisory

Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute

Schmidt, Eric E. (USA), Technical Advisor, Alphabet Inc.

Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Seres, Silvija (NOR), Independent Investor

Shafik, Minouche (GBR), Director, The London School of Economics and Political Science

Sikorski, Radoslaw (POL), MP, European Parliament

Singer, Peter Warren (USA), Strategist, New America

Sitti, Metin (TUR), Professor, Koç University; Director, Max Planck Institute for Intelligent Systems

Snyder, Timothy (USA), Richard C. Levin Professor of History, Yale University

Solhjell, Bård Vegar (NOR), CEO, WWF – Norway

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Suleyman, Mustafa (GBR), Co-Founder, Deepmind

Supino, Pietro (CHE), Publisher and Chairman, Tamedia Group

Teuteberg, Linda (DEU), General Secretary, Free Democratic Party

Thiam, Tidjane (CHE), CEO, Credit Suisse Group AG

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital

Trzaskowski, Rafal (POL), Mayor of Warsaw

Tucker, Mark (GBR), Group Chairman, HSBC Holding plc

Tugendhat, Tom (GBR), MP, Conservative Party

Turpin, Matthew (USA), Director for China, National Security Council

Uhl, Jessica (NLD), CFO and Exectuive Director, Royal Dutch Shell plc

Vestergaard Knudsen, Ulrik (DNK), Deputy Secretary-General, OECD

Walker, Darren (USA), President, Ford Foundation

Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times

Zeiler, Gerhard (AUT), Chief Revenue Officer, WarnerMedia

Zetsche, Dieter (DEU), Former Chairman, Daimler AG

