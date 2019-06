Fundalatin denuncia que bloqueo estadounidense amenaza vida de venezolanos

31 mayo 2019 - Este viernes, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, denunció la violación de los Derechos Humanos en contra de los venezolanos, por el bloqueo estadounidense que no permite que funcione el programa de salud, financiado por el Gobierno venezolano a través de la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA y su filial CITGO.



“El bloqueo financiero a Venezuela vulnera el derecho a la salud de una una gran cantidad de pacientes que no permite que culminen sus tratamientos y que no obtengan la atención medica especializada vital para sus vidas”, explicó Russian.



En este sentido, hizo un llamado a Estados Unidos a respetar el derecho a la vida y los Derechos Humanos, sobre todo la de la población más vulnerable.



Russián exhortó al Gobierno de Estados Unidos a devolver la filial de PDVSA CITGO a Venezuela y detener el bloqueo que ejerce sobre el pueblo venezolano.



También, hizo un llamado a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michel Bachalet, para que levante su voz contra el bloqueo hacia Venezuela y los niños venezolanos que se encuentran en Argentina a la espera de un trasplante de médula ósea, así como también el llamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La titular de Fundalatin lamentó que se ataque la salud de niños y adultos inocentes por la aplicación de ese bloqueo económico y financiero, que impide a personas necesitadas de atención especializada recibir esos cuidados en otros países.

