Organizaciones de DDHH denuncian impacto de sanciones a Venezuela

24 mayo 2019 - El bloqueo impuesto contra Venezuela causa hoy grandes daños en materia de salud, alimentación y la vida cotidiana de los ciudadanos, denunció Lucrecia Hernández, representante de la Organización No Gubernamental Sures.



Desde 2014, al menos 34 medidas fueron impuestas a la nación como parte de la agenda de agresiones lideradas por Washington contra el Gobierno legítimo de Caracas, añadió la activista durante el foro Medidas Coercitivas Unilaterales y su Impacto en los Derechos Humanos.

'Hasta el momento a Venezuela le han impuesto 29 instrumentos por parte de los Estados Unidos, cuatro por la Unión Europea y uno por el Grupo de Lima', precisó en el encuentro, organizado por la Defensoría del Pueblo este jueves.



Estas constantes acciones han venido agravando, aún más, la actual situación económica y la calidad de vida de los venezolanos, advirtió, lo cual constituye una violación de los derechos humanos.



Por su parte, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, destacó que la institución que preside respalda las denuncias en este sentido, en particular de personas con necesidad de fármacos o tratamientos afectadas por el bloqueo.



'Las limitaciones en el tema financiero se reflejan, notoriamente, no solo en el tema de la alimentación, sino también en materia de salud y las medicinas, así como en repuestos de muchas maquinarias y equipos médicos', enfatizó.

