(AUDIO) Cabello anuncia que la ANC prevé retirar inmunidad a más diputados opositores

23-05-19.-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que más diputados opositores se sumarán a la lista de 14 que ya fueron dejados sin inmunidad por presuntamente participar en los hechos del pasado 30 de abril, reportó Unión Radio.

“Ayer me dijeron (que) ya entraron otros diputados a esta lista de los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria”, dijo Cabello durante su programa semanal en VTV.

Cabello subrayó que en Venezuela “no va a haber impunidad”.

“Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie entonces tiene que funcionar la justicia”, agregó.

