Denuncian cayapa institucional para "desalojo arbitrario" de campesinos en Barinas

El Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ), coordinado por Carlos Paredes y Laura Pérez, "tutelando los derechos de campesinos desalojados arbitrariamente del Hato Garza", a quienes "les fueron ocupados sus espacios, les quemaron sus casas, les confiscaron sus enseres de trabajo" (motobomba, guadañas, entre otros), "sin orden judicial", acudió el mes pasado a la Defensoria del Pueblo, en el Estado Barinas, la cual ante su requerimiento de defensa del derecho de los campesinos, alegó -según los informantes- que eran "órdenes presidenciales", motivo por el cual procedieron a denunciar a esta institución del Poder Ciudadano. Han denunciado la "inoperancia, indiferencia o incluso involucramiento" de instituciones en "violaciones de derechos" asociadas a "desalojos violentos"; instituciones que se supone que están para la defensa de derechos, entre ellos el derecho a la tierra, pero que -según los campesinos- se dedican a la defensa de intereses contrarios.

Carlos Paredes. Laura Perez y más de 125 campesinos, denunciaron no sólo a la Defensoria del Pueblo, sino también al Instituto Nacional de Tierras (Inti-Barinas), y a la FANB, que se prestaron para la acción en "violadora de los derechos" de estas familias dedicadas a la siembra. Acudieron para ello ante el Fiscal Superior, al cual dirigieron la denuncia del "arbitrario desalojo", que fuera hecho contra campesinos del Hato Garza, en el Estado Barinas. El caso ha provocado varias movilizaciones campesinas en Barinas, especialmente a finales de abril, pero nuevamente se están activando las movilizaciones porque "no se hace justicia" y "ni siquiera dan respuesta". Además, recuerdan y exigen justicia sobre asesinatos de campesinos que después de años aún no han sido resueltos, como el crimen contra Omni Cuevas, campesino víctima de sicariato.

Reproducimos a continuación el escrito en el que exponen los hechos y reclaman justicia:

Barinas, 26 de Abril de 2019

Ciudadano

MINISTERIO PÚBLICO

PODER CIUDADANO

Presente

ASUNTO: DENUNCIA CONTRA DEFENSORIA DELEGADA Y COORDINACION INSTITUTO NACIONAL DE TIERRA EN BARINAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE LA CRBV

….. Se reconocen los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos. A tal efecto, los referidos órganos están representados por las cortes y tribunales que forman parte del Poder Judicial, así como por los demás órganos del sistema de justicia previsto en la Constitución, entre los cuales se encuentran los ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la función jurisdiccional de conformidad con la ley……

Preámbulo pidcp (onu).

……Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos…….

ATENCION:

ABOGADO: JORGE MARTIN FALLOLA

FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO BARINAS

Nosotros: Carlos Ramón Paredes Garrido, cedula 6.581.898, coordinador general del CCSSJJ y Laura Patricia Pérez Guerrero, cedula 24.463.879, presidenta regional Barinas CCSSJJ y los demás firmantes en las listas anexas quienes son campesinos desalojados arbitrariamente del hato GARSA mas otros que se agregaran a la presente denuncia en los próximos días.

Con fundamento en los Art. 2, 5, 7, 19, 23, 25, 49, 62, 132, 253 y 333 CRBV, coordinados con el PIDCP Y LA CNUCC (ONU), en relación a los art. 22 y 26 de la Ley del Sistema de Justicia y 15 de la Ley Orgánica de Contraloría Social, SOLICITAMOS:

1.- Se inicie la investigación penal contra el defensor delegado del Estado Barinas, el instituto regional de tierras y todos los componentes militares y civiles que el día martes 23-4-19, hostigaron, desalojaron y les destruyeron y quitaron sus pertenencias en el Hato GARZA del municipio Barinas, sin portar orden de desalojo por un Tribunal Competente a campesinos con más de un año como pisatarios trabajando estas tierras, para lo cual solicitamos nos tomen entrevista por el Ministerio Publico a cada uno de los campesinos firmantes en la presente denuncia que somos los afectados y que estamos asesorados por el CCSSJJ.

2.- Se inicie una investigación penal general del Instituto de Tierra y la defensoría delegada del Pueblo en el Estado Barinas por su complicidad en estas prácticas que se han venido gestando desde hace muchos años, porque lo mismo que acaba de pasar en el Hato Garza ocurrió en el Hato las Matas en el año 2009 que por abuso de poder violentan la constitución y las leyes para perjudicar al pueblo campesino, y tenemos muchos campesinos muertos (asesinados por sicarios) caso OMNI AVIACER CUEVAS DIAZ en 2014, otros encarcelados fraudulentamente y en muchos casos accionan procesos judiciales viciados para impedir la recuperación de latifundios que deben estar en manos del pueblo campesino para la producción agroalimentaria que tanto se necesita en estos tiempos de crisis.

3.- Tome este órgano del Poder Público todas las medidas necesarias y pertinentes según la Convención de las Naciones Unidad Contra la Corrupción de la ONU en relación al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la debida medida de protección cautelar a todos y cada uno de los denunciantes y sus familiares, ya que es publico notorio y comunicacional que se ha venido aplicando sicariatos, hostigamiento y encarcelamientos fraudulentos a quienes denuncian actos de corrupción en el Estado Barinas.

4.- Brinde usted un acuse de recibo de la presente denuncia por vía de su correo electrónico institucional a la direcciónccssjj.j405211393@gmail.com para poder así por esta vía poder sustanciar pruebas a través de fotos y videos de lo que ha ocurrido desde hace muchos años con el pueblo campesino..

Es justicia a la fecha de su presentación agradeciendo los fundamentos de los artículos 11 y 14 de la Ley Orgánica del ministerio Público.

