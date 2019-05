Rafael Ramírez y Eduardo Manuitt estarían presuntamente entre los financistas del intento de Golpe de Estado del 30A

Caracas, mayo 19 - El ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez y el ex gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, ambos fuera del país, figuran entre los presuntos financistas del fallido golpe de Estado ejecutado el pasado 30 de Abril y el cual tuvo como epicentro el Distribuidor Altamira, según fuentes del sistema de justicia.



Al parecer Ramírez sabía desde mucho antes los detalles de la operación para deponer al presidente Nicolás Maduro. La información la obtuvo del entonces jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Manuel Cristopher Figuera, quien lo invitó a participar de los planes golpistas. A cambio, Ramírez integraría la junta de gobierno de transición, en la cual estarían Juan Guaidó, Leopoldo López y Edgar Zambrano, entre otros.



Figuera y Ramírez se conocieron en Mérida y desde entonces el ex militar le dice “profe” al ex ministro de Energía y Petróleo.

En cuanto a la presunta implicación de Manuitt en el levantamiento contra Maduro, se dice que puso a disposición sus fincas para el entrenamiento de grupos insurgentes.



Dichas propiedades están ubicadas en Santa María de Ipire, Las Mercedes del Llano y Chaguaramas (Gua). En esa última población llanera está La Guabina, una de las fincas más emblemáticas del ex gobernador de Guárico equipada con pista de aterrizaje, una iglesia y piscina entre otros.



Tres hijos de Manuitt participaron en la toma de la embajada de Venezuela en Costa Rica, ocurrida el pasado 20 de febrero, según se observó en videos.



Los organismos de seguridad indagan la participación el 30-A de otros ex funcionarios que antes militaron en el chavismo.



