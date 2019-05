Familiares de la joven Ángela Aguirre, abusada sexualmente y asesinada, denuncian que fiscal recusada tiene acceso a expedientes

17-05-19.-Familiares y amigos de la joven Ángela Aguirre quien fue abusada sexualmente y asesinada en el estado Bolívar se apostaron frente al Tribunal Supremo de Justicia en Ciudad Guayana para exigir justicia para su caso, reseñó Radio Fe y Alegría.



El padre de la víctima, Ángel Aguirre, denunció que la fiscal que fue removida del caso todavía tiene acceso al expediente del mismo.



“Es una irregularidad que la fiscal que está recusada todavía se presenta aquí en el palacio de justicia y tiene acceso a nuestro expediente, aprovechándose de que tiene sus conocidos aquí”, denunció el progenitor. “Eso es una situación irregular”.



Aguirre también resaltó que los imputados no han sido reseñados y que “están como si no hubieran cometido ningún tipo de delito”.



Agregó que un funcionario del Cicpc le ha dicho que los señalados reciben beneficios “de alguien de muy arriba”, refiriéndose al hecho de que no hayan obedecido a las órdenes de reclusión dictadas por la juez que lleva el caso.



La próxima semana se cumplirán los 45 días de plazo para que el Ministerio Público haga las acusaciones pertinentes. Entonces, serán los tribunales los que tengan la última palabra respecto al caso.