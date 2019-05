(VIDEO) Simonovis está en "libertad producto de un indulto", según Guaidó

16-05-19.-Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, informó este jueves que Iván Simonovis "fue liberado como parte de la Operación Libertad".“Recibió un indulto el 30 de abril que no fue ejecutado. Hoy está en justa libertad, aquí no habrá más presos políticos”, dijo Guaidó durante una rueda de prensa en Caracas.La esposa de Simonovis, Bony Pertíñez,aseguró esta mañana, luego de que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cercaran la residencia del ex oficial, que desconocía el paradero de su marido.“No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo Simonovis Durante días el Sebin ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel”, detalló Pertíñez en Twitter.A pesar de la afirmación de Guaidó, todavía se desconoce la ubicación actual Simonovis.