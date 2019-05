Ejército de EEUU construirá 6 ciudades de tiendas de campaña para migrantes cerca de la frontera con México

Zonas con tiendas de campaña para inmigrantes en EEUU Credito: Agencias

El Ejército de Estados Unidos proporcionará implementos y construirá seis ciudades de tiendas de campaña que serán capaces de albergar a 7.500 migrantes, informó NBC News, precisando que aunque la solicitud correspondiente –formulada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)– aún no ha sido aprobada, una fuente de Defensa confirmó que se espera que sea firmada pronto.



Según reporta el medio, se prevé que las nuevas tiendas no serán instaladas en bases militares y que la responsabilidad de la detención y custodia de los inmigrantes sea asumida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en vez del Ejército.



"El DHS acordó solicitar al Departamento de Defensa (DoD) que suministre y construya tiendas de campaña para apoyar al ICE", afirmó un portavoz del DoD, mayor Chris Mitchell, agregando que este no se ocupará de detenciones "ni proporcionará apoyo de custodia para los extranjeros detenidos en estos centros del ICE".



El anuncio sobre la construcción de las seis nuevas ciudadelas para migrantes llega en vísperas del discurso que pronunciará este jueves el presidente norteamericano, Donald Trump, durante el cual supuestamente dará a conocer su plan para reformar el sistema de inmigración legal en EE.UU. De acuerdo con la información de NBC News, este paso tiene como fin mejorar la seguridad fronteriza a través del endurecimiento de requisitos para los inmigrantes que deseen ingresar al territorio estadounidense.



En particular, aparte de los controles obligatorios —como el reconocimiento médico y la verificación de antecedentes—, los inmigrantes tendrán que pasar un examen de educación cívica y luego recibirán "puntos" conforme a su edad, dominio del inglés y otros índices.