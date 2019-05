Vladimir Villegas: "El llamado a una intervención puede ser una entrada a una catástrofe mayor"

Vladimir Villegas Credito: Archivo

13-05-19.-El periodista y político, Vladimir Villegas, opinó que es un momento en el cual hace falta coraje político en los diferentes puestos de la oposición para decidir cuál es la vía o alternativas en la estrategia que contempla el mantra de los tres pasos, refiriéndose al establecido por el líder opositor Juan Guaidó, "cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres".



"Creo que después del 30-A es importante que todo aquel en la oposición que tiene de dirección en cargos políticos, en la AN y que tiene observaciones a la estrategia que se sigue con el llamado mantra de los tres pasos, pues es el momento que las diga y no mañana y pasado", instó.

Villegas en su programa Vladimir a la 1, llevó a termino las consecuencias políticas, además de las perdidas humanas, que dejaron los hechos del 30 de abril, por lo que aseguró que "quienes deseamos una negociación debemos saber que no se construye fácilmente, pero quienes llaman a una intervención deben saber que puede ser una entrada a una catástrofe mayor, porque eso se contabiliza en términos económicos y humanos, por lo tanto merece un análisis".



Enfatizó que es evidente que no puede haber estrategias políticas intocables, y que es asunto de la oposición pero también la de los venezolanos porque "nuestra opinión debe contar sobre cuál va a ser el destino de nuestro país", subrayó.



La estrategia de la oposición y sus consecuencias



Sobre los hechos del alzamiento militar, puntualizó que si el gobierno venía buscando la vía para anular la actuación de la AN, la encontró en los hechos del 30 de abril el pretexto "para continuar en esa dirección".



Y derivado también, dijo, la detención de diputados con una particularidad; y es la interpretación "acomodaticia" del concepto de inmunidad parlamentaria, que destaca que "si había elementos para que se le allanara la inmunidad, eso ha debido hacerse de acuerdo a la Constitución del año 99 y no de acuerdo a las interpretaciones como las que hemos visto en los últimos tiempos".



Por lo que resaltó que los diputados deben ser calificados por la cámara a la cual pertenecen, ya que "la inmunidad no les pertenece exclusivamente, sino le pertenece a la institución del parlamento como tal", precisó.



En ese sentido, recalcó que es "indudable" que de esa situación se generó como consecuencia además una ola de represión, y enfrentamientos que se tradujeron en la muerte de 5 o 6 manifestantes.



Asimismo insistió que a partir de lo acontecido con respecto al paso a seguir, algunos grupos y corrientes refirieron que no tiene sentido marchar, ni que hacer en las acalles, sino que alguien tiene que hacer el trabajo de afuera, y "no tienen nada mejor que solicitar una intervención extranjera, solicitar que otros se encarguen de resolver un problema que lo tenemos que resolver los venezolanos", indicando que de ahí entran las cuentas que hay que sacar con respecto a las consecuencia de esto.